Gescheiterter Sanktions-Wahnsinn geht weiter: EU beschlieÃŸt 21. Paket gegen Russland

Die EuropÃ¤ische Union hat sich heute, Donnerstag, auf ihr mittlerweile 21. Sanktionspaket gegen Russland geeinigt.

Zahlreiche neue VerschÃ¤rfungen

Das Paket zielt vor allem auf Russlands Energie-, Finanz- und Transportsektor ab. Vorgesehen sind eine Aussetzung der Ã–lpreisobergrenze, neue MaÃŸnahmen gegen die Schattenflotte, strengere Regeln fÃ¼r Banken und Krypto-Dienstleistungen sowie erstmals auch BeschrÃ¤nkungen im Fischereibereich. Zudem werden Exportkontrollen fÃ¼r militÃ¤risch relevante GÃ¼ter verschÃ¤rft und weitere Personen sowie Unternehmen auf die Sanktionsliste gesetzt.

FPÃ– setzt weiter auf Diplomatie

Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im EuropÃ¤ischen Parlament, Ã¼bte scharfe Kritik: â€žOffensichtlich gilt in BrÃ¼ssel weiterhin das Motto: Wenn man vor einem Problem nur lange genug die Augen verschlieÃŸt, muss man es auch nicht lÃ¶sen.â€œ Seit Jahren fordere die FPÃ– ein Ende der gescheiterten Sanktionspolitik und einen grundlegenden Kurswechsel hin zu ernsthaften diplomatischen BemÃ¼hungen.

â€žDieser Krieg dauert mittlerweile seit mehr als vier Jahren. Wer glaubt, ausgerechnet das 21. Sanktionspaket werde jene Wende bringen, die mit den vorangegangenen 20 Paketen nicht erreicht wurde, handelt nicht nur naiv, sondern fahrlÃ¤ssig. Immer neue Sanktionen ersetzen weder eine politische Strategie noch konkrete Verhandlungen Ã¼ber ein Ende des Kriegesâ€œ, so Vilimsky weiter. Die europÃ¤ische Sanktionspolitik habe ihr erklÃ¤rtes Ziel, Russland zum Einlenken und den Krieg zu einem Ende zu bringen, bislang nicht erreicht.

ZurÃ¼ck an den Verhandlungstisch

Gleichzeitig seien die wirtschaftlichen Folgen auch in Europa deutlich spÃ¼rbar. Die Leidtragenden seien auch die BÃ¼rger und Betriebe in Europa und in Ã–sterreich. Sie wÃ¼rden mit hohen Energiepreisen, anhaltender Teuerung und wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit kÃ¤mpfen â€“ wÃ¤hrend ein Ende des Krieges weiterhin nicht in Sicht sei. FÃ¼r den FPÃ–-Mandatar steht fest: