Erlassene Schulden: Ã–sterreich “schenkte” Kongo, Irak und Co. 3,4 Milliarden Euro

Wie viele Schulden hat Ã–sterreich in den letzten 24 Jahren erlassen? Das wollte die FPÃ– mit einer parlamentarischen Anfrage an SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer wissen – und die zahlen sind enorm: Etwa 3,4 Milliarden Euro “schenkte” die Republik LÃ¤ndern wie Burkina Faso, Gambia oder dem Irak.

Zahlreiche LÃ¤nder haben noch Schulden bei Ã–sterreich

Seit dem Jahr 2000 wurden Ã–sterreich keine Schulden erlassen, aber auf der anderen Seite sieht es anders aus. Hintergrund ist, dass Ã–sterreich seine KreditwÃ¼rdigkeit aufs Spiel setzen wÃ¼rde, sollten Schulden nicht zurÃ¼ckgezahlt und erlassen werden mÃ¼ssen. So stehen etwa Nordkorea oder der Sudan bei Ã–sterreich in der Kreide.

Vorgehen “grob fahrlÃ¤ssig”

Der freiheitliche Abgeordnete Norbert Nemeth bezeichnete dieses Vorgehen als â€žgrob fahrlÃ¤ssigâ€œ. Zudem mÃ¼sse hinterfragt werden, â€žwie die LÃ¤nder ausgewÃ¤hlt wurdenâ€œ, denen Ã–sterreich Geld geliehen habe.

Schuldenerlass ist letztes Mittel

Seit den 1970er-Jahren gehÃ¶rt Ã–sterreich dem “Pariser Klub” an. Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, die ErfÃ¼llung bestehender Zahlungsverpflichtungen sicherzustellen. Erst wenn auch nach Prolongationen oder anderen kommerziellen RestrukturierungsmaÃŸnahmen keine Aussicht auf RÃ¼ckzahlung mehr besteht, werden SchuldenerlÃ¤sse als letztes Mittel in Betracht gezogen.

DarÃ¼ber hinaus war Ã–sterreich im betrachteten Zeitraum auch an Entschuldungen beteiligt, die Ã¼ber internationale Finanzinstitutionen abgewickelt wurden.

Die parlamentarische Anfrage enthÃ¤lt auÃŸerdem eine Auflistung jener Jahre, in denen bilaterale oder multilaterale BeschlÃ¼sse Ã¼ber Schuldenerlasse gefasst wurden. Ein Teil dieser Entscheidungen fÃ¤llt in die Amtszeit der ersten Ã–VP-FPÃ–-Bundesregierung unter Bundeskanzler Wolfgang SchÃ¼ssel zu Beginn der 2000er-Jahre.

FPÃ–-Kritik an Geldgeschenken schon 2006

Bereits im Jahr 2006 hatte der damalige FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Herbert Kickl den milliardenschweren Schuldenerlass fÃ¼r den Irak kritisiert. WÃ¶rtlich erklÃ¤rte er damals: â€žEs ist wirklich grotesk, wenn ein Land wie Ã–sterreich, in dem das Geld an allen Ecken und Enden fehlt und in dem die Arbeitslosigkeit in schwindelnde RekordhÃ¶hen emporgaloppiert, und in einer Situation, wo Rohstoffpreise auf Rekordniveau sind, auf Kosten seiner Steuerzahler dem drittgrÃ¶ÃŸten Ã–lproduzenten der Welt derartige Unsummen in den Rachen stopftâ€œ, empÃ¶rte sich Kickl, der heute Parteichef ist.

So viel schulden die verschiedenen LÃ¤nder der Republik: