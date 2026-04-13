Ã–sterreichs Schulden auf Rekordniveau: Pro-Kopf-Belastung steigt drastisch

Die Staatsschulden der Republik Ã–sterreich haben einen neuen HÃ¶chststand erreicht: Per 12. April 2026 belaufen sie sich auf 424,14 Milliarden Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 57.304 Euro â€“ deutlich mehr als ein durchschnittliches Jahresnettoeinkommen.

Deutlicher Anstieg innerhalb eines Jahrzehnts

Vor einem Jahrzehnt lagen die Schulden pro Kopf noch bei etwa 34.000 Euro, 2025 waren es bereits 45.349 Euro; ein Plus von 2.396 Euro gegenÃ¼ber 2024. Haupttreiber ist das riesige Budgetdefizit von 21,5 Milliarden Euro, was 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. Die Agenda Austria warnt vor mangelnder Ausgabendisziplin und fordert die EinfÃ¼hrung einer Schuldenbremse nach dem Vorbild der Schweiz oder Schwedens.

GroÃŸe Unterschiede zwischen den BundeslÃ¤ndern

Im BundeslÃ¤ndervergleich fÃ¼hrt Wien mit 12,7 Milliarden Euro Schulden, gefolgt von NiederÃ¶sterreich (9,58 Milliarden Euro) und der Steiermark (6,41 Milliarden Euro). Pro Kopf liegen KÃ¤rnten (6.693 Euro), Wien (6.260 Euro) und NiederÃ¶sterreich (5.269 Euro) an der Spitze, wÃ¤hrend Tirol (1.459 Euro) und OberÃ¶sterreich (1.537 Euro) die niedrigsten Werte aufweisen.

Einzig Salzburg konnte seine Verschuldung seit 2015 senken. Insgesamt hat Wien seinen Schuldenstand seit 2019 jedoch verdoppelt.

Ausgaben steigen, wÃ¤hrend Einnahmen sinken

Im Jahr 2025 stieg die Gesamtverschuldung auf 418,1 Milliarden Euro, was 81,5 Prozent des BIP entspricht. Prognosen gehen davon aus, dass die Schulden bis 2029 auf mehr als 478 Milliarden Euro anwachsen kÃ¶nnten â€“ deutlich Ã¼ber der EU-Grenze von 60 Prozent. Der Fiskalrat kritisiert steigende Ausgaben bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen infolge der Rezession. Besonders auffÃ¤llig ist die Dynamik in einzelnen BundeslÃ¤ndern wie Tirol, wo die Verschuldung seit 2019 um 357 Prozent gestiegen ist.

Die Ã–konomin Carmen Treml von Agenda Austria betont: â€žFreiwillig zÃ¼gelt niemand den Ausgabendrang â€“ wir brauchen konsequente Regeln.â€œ Ohne entsprechende Reformen droht Ã–sterreich ein EU-Defizitverfahren.