Polizei immer stÃ¤rker gefÃ¤hrdet: Zahl der Schwerverletzten steigt weiter an

Der Beruf des Polizisten wird immer gefÃ¤hrlicher, wie aktuelle Zahlen aus dem Innenministerium zeigen: WÃ¤hrend 2023 Ã¶sterreichweit 177 Beamte schwer verletzt wurden und die Zahl 2024 mit 158 Betroffenen leicht zurÃ¼ckging (minus rund elf Prozent), deutet sich fÃ¼r 2025 eine deutliche VerschÃ¤rfung an.

Dramatische Entwicklung setzt sich fort

Bereits von JÃ¤nner bis September wurden 154 schwer verletzte Polizisten registriert â€“ und damit fast so viele wie im gesamten Vorjahr. Das entspricht einem Monatsdurchschnitt von etwa 17 Schwerverletzten; setzt sich dieser Trend fort, wÃ¤re bis Jahresende mit rund 205 FÃ¤llen zu rechnen â€“ ein spÃ¼rbarer Anstieg gegenÃ¼ber 2023 und 2024.

Respekt vor Staatsgewalt schwindet

Nach nur neun Monaten haben die Zahlen damit nahezu das Niveau der gesamten Vorjahre erreicht â€“ â€žDas ist ein deutliches und ernstzunehmendes Warnsignalâ€œ, kommentierte der stellvertretende freiheitliche Sicherheitssprecher Reinhold Maier die alarmierenden Zahlen. FÃ¼r ihn zeigt diese Entwicklung, dass der Respekt gegenÃ¼ber der Staatsgewalt immer mehr schwindet. Dass Beamte, die stets an vorderster Front stehen, bei EinsÃ¤tzen immer hÃ¤ufiger schwer verletzt werden, ist fÃ¼r ihn â€žeine hÃ¶chst alarmierende Entwicklungâ€œ, der endlich mit Entschlossenheit begegnet werden mÃ¼sse.

Auch andere BundeslÃ¤nder betroffen

In Maiers Heimatbundesland, der Steiermark, sieht es Ã¤hnlich aus: 2023 gab es hier 74 schwer verletzte Polizisten, 2025 waren es bis September bereits 31 â€“ einer der hÃ¶chsten Werte im Bundesvergleich und in keiner Weise akzeptabel, wie Maier beklagte. Nicht viel besser sah es in NiederÃ¶sterreich aus: Hier gab es 40 schwer verletzte Exekutivbeamte. Diese Zahlen seien kein statistischer Zufall, sondern Ausdruck einer zunehmenden Belastung und konkreten GefÃ¤hrdung unserer Polizei, befand Maier. Er wandte sich mit eindringlichen Worten an Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner:

Es reicht nicht, die Zahlen zur Kenntnis zu nehmen. Karner muss endlich handeln und fÃ¼r mehr Schutz, bessere AusrÃ¼stung, ausreichend Personal und eine klare politische RÃ¼ckendeckung fÃ¼r unsere Exekutive sorgen. Unsere Polizistinnen und Polizisten haben ein Recht auf Sicherheit im Dienst.





