Gratis Schwimmkurse – das Erfolgsprojekt wird auch 2026 fortgesetzt

Die dramatisch ansteigende Zahl an Nichtschwimmern hat FPÖ-Sportlandesrat Udo Landbauer dazu bewegt, zielgerichtet entgegenzuwirken. Seit 2024 gibt es daher eine landesweite Schwimm-Offensive, die mit gratis Schwimmkursen auch im nächsten Jahr fortgesetzt wird.

26 verschiedene Standorte

2026 sind insgesamt 160 kostenlose Schwimmkurse für 1.280 Kinder an mindestens 26 verschiedenen Standorten in ganz Niederösterreich sind für das Projektjahr 2026 geplant. Eine Übersicht mit allen Kursen finden Sie hier.

Für Kinder von fünf bis zehn Jahren

Die Aktion „NÖ Schwimm Kids“ richtet sich ausnahmslos an Kinder ohne Vorkenntnisse zwischen fünf und zehn Jahren mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich. Die Schwimmkurse bestehen jeweils aus zehn Einheiten zu je 45 Minuten und umfassen Gruppen von acht Kindern pro Schwimmtrainer. Der Eintritt sowie die Kurskosten für die Kinder werden dabei zu 100 Prozent vom Sportland Niederösterreich getragen.