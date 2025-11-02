“SKIKIDS”: Sportlandesrat Landbauer ermöglicht wieder gratis Ski-Kurse für Kinder

Niederösterreichs freiheitlicher Landeshauptmann-Stellvertreter und Sportlandesrat Udo Landbauer setzt die erfolgreiche Wintersportinitiative “SKIKIDS“ fort. Unter seiner Verantwortung lädt SPORTLAND Niederösterreich auch im Winter 2025 wieder rund 800 Kinder zum kostenlosen Einstieg in den Skisport ein.

Leichterer Zugang zu Wintersport für Kinder

Gemeinsam mit dem NÖ Landesskiverband und dem NÖ Landesskilehrerverband wird die österreichweit einzigartige Aktion „SKIKIDS 2025“ durchgeführt. Ziel ist es, Kindern mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich den Zugang zum Wintersport zu erleichtern.

Niederschwelliges Angebot für Anfänger

Das Angebot richtet sich an Anfänger ohne alpine Vorkenntnisse – Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren (Ski alpin) sowie acht bis zwölf Jahren (Snowboard). Der zweitägige Einsteigerkurs wird von geprüften Skilehrern geleitet und umfasst Mittagessen sowie Mittagsbetreuung.

Die ersten Kurse finden am 6. und 7. Dezember in den Skigebieten Annaberg, Hochkar, Jauerling und St. Corona statt. Weitere Termine folgen am 13. und 14. Dezember in Hollenstein, Lackenhof, Mitterbach, Puchberg und Mönichkirchen. Als Ersatztermin ist für alle Kurse das Wochenende des 20. und 21. Dezember 2025 vorgesehen.

Beliebte Aktion jährt sich zum 19. Mal

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhalten die Kinder beim nächsten Besuch im jeweiligen Skigebiet eine Saisonkarte kostenlos. Insgesamt stehen 800 Plätze zur Verfügung. Die Aktion findet heuer bereits zum 19. Mal statt. Seit Beginn konnten damit rund 12.600 Kinder in Niederösterreich an das Ski- und Snowboardfahren herangeführt werden.