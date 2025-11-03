Gratis-Skikurse für Kinder: Landesrat Landauer fördert Breitensport

Zuerst sagte er Nichtschwimmern den Kampf an und startete die Aktion „NÖ Schwimm Kids“, jetzt ermöglicht der niederösterreichische Sportlandesrat Udo Landbauer (FPÖ) mit dem Projekt „Ski Kids 25“ rund 800 Anfängern den Einstieg ins Skivergnügen.

Vorstellung des Projekts mit Doppel-Olympiasiegerin

Gemeinsam mit der Vizepräsidentin des Landes-Skiverbandes Niederösterreich, Doppel-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister, und Projektleiter Toni Pfeffer stellte Landbauer diese Breitensportaktion, die Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren (Alpin) und acht bis zwölf Jahren (Snowboard) zugute kommt, vor. Das Angebot gilt für Kinder mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich.

Enorme Entlastung für Eltern

Wer die Kurse erfolgreich absolviert, bekommt zudem auch noch eine Saisonkarte für das jeweilige Skigebiet, in der der Kurs besucht wurde. Für die Eltern der Kinder bedeutet das eine große Entlastung in einer Zeit der Rekord-Inflation und Teuerung, die sie zwingt, auch bei der sportlichen Betätigung ihrer Kinder den Sparstift anzusetzen.