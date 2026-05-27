Gesundheitsrisiko WindrÃ¤der? Hauser fordert AufklÃ¤rung von der EU

Ãœber Jahre dominierte in Politik, BehÃ¶rden und vielen Medien eine klare Botschaft: Windkraftanlagen erzeugen zwar Infraschall, doch die Immissionen in der Umgebung lÃ¤gen deutlich unterhalb der menschlichen HÃ¶r- beziehungsweise Wahrnehmungsschwelle. Folglich auch keine Auswirkungen auf die Gesundheit.

ErhÃ¶hte Herzdiagnosen in windkraftstarken Gemeinden

Nun erschÃ¼ttert eine Studie die vermeintliche Gewissheit: Auf dem 132. Kongress der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r Innere Medizin wurde eine Untersuchung der Arbeitsgruppe Infraschall der UniversitÃ¤tsmedizin Mainz vorgestellt. Die Schlussfolgerung der Autoren ist brisant:

Die Daten zeigen am Beispiel der Region Paderborn ein signifikant erhÃ¶htes kardiovaskulÃ¤res Neu-Erkrankungsrisiko in Kommunen mit massivem Ausbau der Windenergie an.

AufklÃ¤rung gefordert

Weiter heiÃŸt es, die exponierte BevÃ¶lkerung mÃ¼sse systematisch Ã¼ber das Risiko von RhythmusstÃ¶rungen und Herzinsuffizienz aufgeklÃ¤rt werden; auÃŸerdem sollten Forschungsmittel bereitgestellt werden, um Grenzwerte der aufklÃ¤rungspflichtigen Infraschallbelastung exakt zu definieren.

Vergleich zwischen Gemeinden

Die Auswertung bezieht sich auf Originaldaten der KassenÃ¤rztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe fÃ¼r den Zeitraum 2015 bis 2024. Untersucht wurden neu aufgetretene Diagnosen fÃ¼r Herzinsuffizienz und bedrohliche HerzrhythmusstÃ¶rungen in zwei stark windkraftgeprÃ¤gten Gemeinden, Borchen und Lichtenau, mit windkraftfreien Orten, DelbrÃ¼ck und HÃ¶velhof, als Kontrollgruppe.

Die Autoren schreiben, in Borchen und Lichtenau sei es im Vergleich zu DelbrÃ¼ck zu einer signifikanten Steigerung der Inzidenz neu aufgetretener Herzinsuffizienz gekommen. FÃ¼r bedrohliche RhythmusstÃ¶rungen sei die Inzidenz in der Verumgruppe ebenfalls deutlich erhÃ¶ht gewesen. Als Signifikanzniveau wird p < 0,0001 genannt.

Schadenersatz in Belgien und Frankreich

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser sieht darin eine BestÃ¤tigung seiner Kritik an der bisherigen Windkraftpolitik. In seiner Pressemitteilung verweist er zunÃ¤chst auf gerichtliche Entscheidungen in Belgien und Frankreich:

WindrÃ¤der erzeugen zwangslÃ¤ufig Infraschall, also Schallwellen unterhalb der menschlichen HÃ¶rschwelle. Mittlerweile liegen drei Gerichtsurteile aus Belgien und Frankreich vor, in denen Anrainern wegen gesundheitlicher SchÃ¤den durch WindrÃ¤der gerichtlich Schadenersatz zugesprochen wurde.

Hauser: â€žDamit ist nun Schlussâ€œ

Noch schÃ¤rfer fÃ¤llt seine Kritik an Politik, Windkraftbranche und Mainstream-Medien aus. Die mÃ¶glichen GesundheitsschÃ¤den durch den von WindrÃ¤dern produzierten Infraschall wÃ¼rden bisher â€žvon der Windkraftlobby, der Einheitspartei aus sogenannten Konservativen, Sozialisten, GrÃ¼nen und Liberalen sowie den Mainstream-Medien konsequent verschwiegenâ€œ, so Hauser. Und weiter:

Damit ist nun Schluss, denn die Gefahren dieses Infraschalls sind nicht mehr zu leugnen.

Gesamtdeutsches Problem

Hauser verweist auÃŸerdem auf ein StraÃŸburger Urteil, das aus seiner Sicht eine neue rechtliche Linie erkennen lasse. Die Formulierung â€ždirekte und sichere Ursacheâ€œ verstÃ¤rke diese Rechtsprechungslinie, erklÃ¤rte er. FÃ¼r Ã–sterreich und Deutschland wÃ¤hlte Hauser dabei eine besonders harte Formulierung: Dort regierten faktisch die â€žWindkraft-Talibanâ€œ.

Politische Sprengkraft: Wer hat recht?

Der Kern der Debatte liegt nun in einem offenkundigen Widerspruch. Einerseits heiÃŸt es seit Jahren von BehÃ¶rden und windkraftnahen Stellen: Infraschall von WindrÃ¤dern liegt unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, schÃ¤dliche Wirkungen sind nicht belegt.

Andererseits meldet die Mainzer Arbeitsgruppe in einer epidemiologischen Auswertung deutlich erhÃ¶hte kardiovaskulÃ¤re Neuerkrankungen in Kommunen mit massivem Windenergieausbau.

WidersprÃ¼che offensichtlich

Daraus folgt nicht automatisch, dass jede Windkraftanlage krank macht. Die Mainzer Arbeit ist ein Kongressposter und mÃ¼sste fÃ¼r eine endgÃ¼ltige medizinische Bewertung breit geprÃ¼ft, repliziert und methodisch diskutiert werden. Aber politisch ist der Befund schwer zu ignorieren: Wenn die Daten stimmen, dann war die bisherige Entwarnung zumindest unvollstÃ¤ndig.

Wenn die bisherige Entwarnung stimmt, dann muss erklÃ¤rt werden, warum in den untersuchten Gemeinden derart auffÃ¤llige Unterschiede bei Herzinsuffizienz und RhythmusstÃ¶rungen aufscheinen.

Hauser fordert EU-Kommission zum Handeln auf

Hauser verbindet die Mainzer Auswertung mit einer politischen Forderung an BrÃ¼ssel:

Ich will wissen, was die EU-Kommission gegen potentiell gefÃ¤hrlichen Infraschall von Windkraftanlagen unternehmen will, warum die BÃ¼rger bisher nicht ausreichend aufgeklÃ¤rt wurden und wie die Gerichtsurteile aus Belgien und Frankreich bewertet werden.

Es geht fÃ¼r viele um vieles

FÃ¼r Anrainer von Windparks ist das keine akademische Kleinigkeit. Es geht um Schlaf, Herzgesundheit, LebensqualitÃ¤t und Eigentum. FÃ¼r die Politik geht es um GlaubwÃ¼rdigkeit. Und fÃ¼r die Mainstream-Medien geht es um die Frage, warum eine mÃ¶gliche Gesundheitsdebatte rund um Windkraft lange fast ausschlieÃŸlich als â€žAngstmacheâ€œ behandelt wurde.