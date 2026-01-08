Udo Landbauer

FPÃ–-Verkehrslandesrat Udo Landbauer (Bild) macht sich Sorgen um den Stadtbus in St. PÃ¶lten, weil SPÃ–-BÃ¼rgermeister Matthias Stadler dem Vernehmen nach die Ausschreibung verzÃ¶gert.

Foto: FPÃ– NiederÃ¶sterreich

NiederÃ¶sterreich

8. JÃ¤nner 2026 / 13:55 Uhr

Stadtbus in St. PÃ¶lten wird Zankapfel vor Gemeinderatswahl

Der Stadt St. PÃ¶lten droht ein verkehrspolitisches Horror-Szenario: Im Sommer kÃ¶nnte die niederÃ¶sterreichische Hauptstadt ohne leistungsstarken Ã¶ffentlichen Bus dastehen. Die FPÃ– vermutet ein â€žpolitisches Spielchenâ€œ der SPÃ– vor der Gemeinderatswahl am 25. JÃ¤nner.Â 

Neuausschreibung nicht durchfÃ¼hrbar

Die Einstellung des beliebten und gut frequentierten LUP-Stadtbusses drohe, weil SPÃ–-BÃ¼rgermeister Matthias Stadler laut FPÃ–-Verkehrslandesrat Udo Landbauer â€žentscheidungsfaulâ€œ sei. Bisher gebe es nÃ¤mlich keine Entscheidungen Stadlers, weder zu Leistungsumfang noch zur Technologie, weshalb die notwendige Neuauschreibung nicht gemacht werden kÃ¶nne. WÃ¶rtlich sagte Landbauer:

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Falsche Schuldzuweisungen, nur um sich in einem Gemeinderatswahlkampf zu inszenieren, bringen die BevÃ¶lkerung sicher nicht ans Ziel.

NÃ–VAG untermauert Landbauers Vorwurf

Untermauert wird die Behauptung von Landbauer durch ein Schreiben der Betreibergesellschaft NÃ–VOG (NiederÃ¶sterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H.) vom 2. Dezember 2025 an die Stadt St. PÃ¶lten. Darin heiÃŸt es unter anderem:

Aufgrund der unklaren Finanzierungssituation wurde seitens der Stadt bis dato weder eine Entscheidung zur Technologie noch zum Umfang der Leistungskilometer getroffen, weshalb unsererseits noch keine konkreten Vorbereitungen zur Neuausschreibung des Stadtverkehrs erfolgen konnten. 

SPÃ–-BÃ¼rgermeister wehrt sich gegen “Schwarzen Peter”

Droht St. PÃ¶lten also der Ã–ffi-Super-GAU? SPÃ–-BÃ¼rgermeister Stadler will sich den â€žSchwarzen Peterâ€œ nicht umhÃ¤ngen lassen, sagte er der Kronen Zeitung. Seit MÃ¤rz 2024 liege ein Konzept fÃ¼r das neue Stadtbus-System in verschiedenen Varianten vor, auf dessen Basis GesprÃ¤che Ã¼ber die FortfÃ¼hrung der Drittelfinanzierung mit Bund und Land gefÃ¼hrt worden seien. 

Unrealistischer Wunsch ans Christkind

FPÃ–-Landesrat Landbauer widerspricht: Von Seiten Stadlers wÃ¤ren Maximalforderungen mit hundertprozentigen Elektrobus-Flotten gestellt worden. Das wÃ¼rde eine VerfÃ¼nffachung der nÃ¶tigen LandesfÃ¶rderung bedeuten. Der Investitionsbedarf liege bei rund 26 Millionen Euro – â€ždas ist ein Wunsch ans Christkind, ohne die budgetÃ¤re RealitÃ¤t anzuerkennenâ€œ, richtete Landbauer dem SPÃ–-Stadtchef aus.Â 

Die Zeit drÃ¤ngt

Landbauer stellte zudem klar, dass er prinzipiell nicht gegen eine Elektrobus-Flotte sei, doch weil die Zeit drÃ¤nge, um in St. PÃ¶lten keinen Verkehrsstillstand zu erleben, mÃ¼sse rasch gehandelt werden. Er, Landbauer, kÃ¶nne sich realistischerweise vorerst eine Mischform (Elektro/Verbrenner) vorstellen. 

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