Judenhass in Ã–sterreich: Linke und Muslime liefern beide mehr FÃ¤lle als Rechte

Die Israelitische Kultusgemeinde Wien prÃ¤sentierte am 23. April ihren Jahresbericht der Antisemitismus-Meldestelle. FÃ¼r das gesamte Jahr 2025 dokumentierte sie 1.532 antisemitische VorfÃ¤lle in ganz Ã–sterreich â€“ der hÃ¶chste Wert seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen. GegenÃ¼ber 2024 mit 1.520 FÃ¤llen blieb die Zahl damit nahezu unverÃ¤ndert auf Rekordniveau. Durchschnittlich ereigneten sich 4,2 VorfÃ¤lle pro Tag. IKG-PrÃ¤sident Oskar Deutsch sprach von einem â€žantisemitischen Tsunamiâ€œ, der sich nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 in eine â€žanhaltende Ãœberflutungâ€œ verwandelt habe.

Linke und muslimische TÃ¤ter: Die klare Mehrheit

Die ideologische AufschlÃ¼sselung der 1.532 VorfÃ¤lle sorgt fÃ¼r politischen ZÃ¼ndstoff. 433 FÃ¤lle â€“ 28,3 Prozent â€“ ordnete die Meldestelle dem linken Spektrum zu. Dazu zÃ¤hlen laut Definition VorfÃ¤lle, die der politischen und gesellschaftspolitischen Linken sowie dem Linksextremismus mit all seinen Spielarten, etwa der antisemitischen BDS-Bewegung und dem Antiimperialismus, zugerechnet werden konnten. 375 FÃ¤lle â€“ 24,5 Prozent â€“ gingen auf muslimische TÃ¤ter oder Organisationen zurÃ¼ck, also Personen oder Gruppen, die weltanschaulich oder religiÃ¶s dem Islam zuzuordnen sind, einschlieÃŸlich des Islamismus.

Zusammen mit den 308 rechten FÃ¤llen (20,1 Prozent) und 416 nicht eindeutig zuordenbaren VorfÃ¤llen (27,2 Prozent) ergibt sich ein klares Bild: Linke und muslimische HintergrÃ¼nde machen zusammen 808 FÃ¤lle aus â€“ mehr als die HÃ¤lfte aller registrierten antisemitischen VorfÃ¤lle. Die Meldestelle erfasst nur verifizierte FÃ¤lle nach der IHRA-Arbeitsdefinition. Eine erhebliche Dunkelziffer bleibt unberÃ¼cksichtigt.

Physische Gewalt: Muslimischer Anteil dominiert

Besonders aufschlussreich wird die Statistik bei konkreten Gewalttaten. Von den 19 physischen Angriffen auf Menschen oder GebÃ¤ude war knapp mehr als die HÃ¤lfte muslimisch motiviert. Jeweils zwei Angriffe gingen auf rechte und linke TÃ¤ter zurÃ¼ck, vier blieben nicht feststellbar. Bei den 27 Bedrohungen mit konkreter Androhung physischer Gewalt oder Bombendrohungen lag der muslimische Anteil bei knapp der HÃ¤lfte. Hier jeweils vier FÃ¤lle von rechts und links, sieben nicht zuordenbar. Die Zahlen stammen direkt aus dem offiziellen Jahresbericht der IKG-Meldestelle und widerlegen die gÃ¤ngige Behauptung, physische antisemitische Gewalt sei primÃ¤r ein Problem des rechten Randes.

Digitale und verbale Hetze: Linke Massenmails und Beleidigungen

Im digitalen und schriftlichen Bereich verschiebt sich das Bild weiter. Bei den 439 Massenzuschriften â€“ also antisemitischen E-Mails, Publikationen oder Social-Media-Kampagnen an mehrere Adressaten â€“ war exakt die HÃ¤lfte politisch links motiviert, 26 Prozent muslimisch, 16 Prozent rechts und weniger als zehn Prozent nicht zuordenbar. Bei den 842 FÃ¤llen verletzenden Verhaltens, also Beschimpfungen und Ã„uÃŸerungen, entfielen 27 Prozent auf muslimische, 22 Prozent auf rechte und knapp 14 Prozent auf linke HintergrÃ¼nde. 77,4 Prozent aller VorfÃ¤lle hatten Israel-Bezug. Die Leugnung oder Relativierung des Holocaust nahm zu, oft ebenfalls mit Israel-Bezug. Leiter der Meldestelle Johannan Edelman betonte: â€žDie 1.532 verifizierten VorfÃ¤lle sind die Spitze des Eisbergs.â€œ IKG-GeneralsekretÃ¤r Benjamin NÃ¤gele sprach von einer â€žfeindseligen AtmosphÃ¤reâ€œ, die zu Abstumpfung fÃ¼hre