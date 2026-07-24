Jugendliche IntensivtÃ¤ter als Wohnungs-Nachbarn â€“ Anrainer vorher nicht informiert

TÃ¼r an TÃ¼r mit Vergewaltiger und GewalttÃ¤ter – das passiert derzeit irgendwo in Wien-Simmering. Wo, wird nicht verraten. Information fÃ¼r die Anrainer? Mitnichten. Die Aufregung ist groÃŸ. Selbst der SPÃ–-Bezirksvorsteher ist sauer, dass er von der rot-pinken Stadtregierung bei diesem Projekt Ã¼bergangen wurde.

“Auszeit-WG” fÃ¼r 14 Tage

Die Rede ist von der â€žAuszeit-WGâ€œ, die dieser Tage mitten in einer Wohnsiedlung in Wien-Simmering (wo, sagt man nicht) in Betrieb gegangen ist. 16 schwer verhaltensauffÃ¤llige, jugendliche IntensivtÃ¤ter werden hier fÃ¼r 14 Tage untergebracht, bevor sie wieder nach Hause dÃ¼rfen.

Aufpasser mÃ¼ssen Selbstverteidigung Ã¼ben

Der frÃ¼here Bezirksvorsteher in Simmering und heutige Gemeinderat Paul Stadler (FPÃ–) kann das alles kaum fassen. Auf seiner Facebook-Seite fragt er: â€žErnsthaft jetzt?â€œ Er kritisiert, dass die Anrainer im Ungewissen gelassen wurden, obwohl ihre Wohnungs-Nachbarn so gefÃ¤hrlich sein sollen, dass die Aufpasser Selbstverteidigungs-Kurse machen mÃ¼ssen, die Fenster und TÃ¼ren bruchsicher sind und es ein eigenes Alamsystem gibt.

Alt genug fÃ¼r GefÃ¤ngnis

Statt hier mit Kuschelkurs Steuergeld zu versenken und die Anrainer in Gefahr zu bringen, mÃ¼sse die StrafmÃ¼ndigkeit – wie es FPÃ–-Justizsprecher Harald Stefan fordert – auf zwÃ¶lf Jahre gesenkt werden. Wenn die unter 14-JÃ¤hrigen alt genug fÃ¼r Vergewaltigungen und andere schwere KriminalitÃ¤ts-Delikte wÃ¤ren, solle man sie vor einem GefÃ¤ngnis-Aufenthalt nicht verschonen, schrieb Stadler auf Facebook.Â

Zwei Wochen Urlaub auf unsere Kosten

Heute, Freitag, meldete sich zur â€žAuszeit-WGâ€œ auch FPÃ–-Nationalratsabgeordnete Susanne FÃ¼rst zu Wort. WÃ¶rtlich sagte sie:

Welche abschreckende Wirkung soll eine 14-tÃ¤gige Auszeit in einer Wohngemeinschaft auf einen strafunmÃ¼ndigen IntensivtÃ¤ter haben? KEINE. Nach zwei Wochen â€žUrlaub” auf unsere Kosten steht er wieder auf der StraÃŸe und macht weiter. Wir wissen genau, wo das Problem liegt: die meisten jugendlichen StraftÃ¤ter stammen aus dem migrantischen Milieu. Wir mÃ¼ssen daher alle Anstrengungen darauf richten, diese Menschen wieder loszuwerden. Es gibt keine Alternative!