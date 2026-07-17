Meinungsforscher: â€žDa bricht gerade die Panik in den BundeslÃ¤ndern aus!

â€žDie aktuelle Stimmung in der Innenpolitik ist Ã¤uÃŸerst bescheiden, die Stimmung in der BevÃ¶lkerung ist absolut negativ â€“ das heiÃŸt, die Menschen wollen diese Bundesregierung schlichtweg abwÃ¤hlen!â€œ Das sagt Meinungsforscher Christoph Haselmayer in einem Video-Interview mit der Kronen Zeitung.Â

Kopf- an-Kopf-Rennen mit der FPÃ–

Auf die Frage, wie es in den BundeslÃ¤ndern Tirol und OberÃ¶sterreich aussieht, wo ja nÃ¤chstes Jahr Landtagswahlen sind, antwortete Haselmayer vom Institut fÃ¼r Demoskopie und Datenanalyse (IFFD): â€žEs gibt Ã¼berall ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FPÃ–â€œ. Nach den UrnengÃ¤ngen in Tirol und OberÃ¶sterreich folgen dicht darauf die Landtagswahlen in NiederÃ¶sterreich, KÃ¤rnten und Salzburg.

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29 Prozent fÃ¼r FPÃ– und Ã–VP in Tirol

Alles, was bisher gegolten habe, zum Beispiel in Tirol, wo man gesagt habe, dass die Ã–VP immer Nummer eins bleiben wÃ¼rde, zÃ¤hle nicht mehr, so der Meinungsforscher. Gerade in diesen Tagen sei eine Umfrage von Forsight erschienen, die erstmalig die Ã–VP wie die FPÃ– bei 29 Prozent ausweise (unzensuriert berichtete). â€žDa bricht gerade die Panik in den BundeslÃ¤ndern aus!â€œ

Ã–VP steht vor ZetrÃ¼mmerung

Die Ã–VP, meinte Haselmayer, stehe kurz vor einer ZertrÃ¼mmerung in ihren KernlÃ¤ndern. Da mÃ¼sse die Kanzlerpartei noch im Sommer bis Herbst agieren, sonst sei irgendwann der Zeitpunkt gekommen, â€ždass man diese Bundesregierung vor die Wiener U-Bahn wirft, bevor man im Bundesland vom Postbus Ã¼berfahren wirdâ€œ.

Â Sommertour auf Staatskosten

Den Tipp von Haselmayer hat sich offenbar Ã–VP-Kanzler Christian Stocker zu Herzen genommen und â€“ wenn auch mit ausgewÃ¤hlten GÃ¤sten und auf Staatskosten â€“ eine Sommertour gestartet. Gleich am ersten Schauplatz dieser Tour, in Tulln in NiederÃ¶sterreich, sagte er, dass er jeden Tag dafÃ¼r arbeite, dass die FPÃ– mit Herbert Kickl die Wahlen nicht gewinne. Stocker verabsÃ¤umte dabei zu sagen, dass er jeden Tag zum Wohle der Ã–sterreicher arbeiten wÃ¼rde.Â

Das Wort “Neuwahlen” wird lauter werden

Anders die Blauen. Laut Haselmayer wÃ¼rde es die FPÃ– schaffen, zur Volkspartei zu werden. Die SPÃ– sei generell schon verloren.

Haselmayer Ã¼berraschte mit der Antwort auf die Frage, ob er das Wort â€žNeuwahlenâ€œ bereits vernommen hÃ¤tte: â€žKurz vor der Sendung, jaâ€œ. Und das werde in den kommenden Tagen lauter werden in den BundeslÃ¤ndern, die vor einer Wahl stehen.