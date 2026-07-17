â€žEntfernt diesen WeiÃŸenâ€œ: Massive Hetze gegen einen der letzten WeiÃŸen im Franzosen-Team

Frankreich ist im WM-Halbfinale gegen Spanien gescheitert. Kaum war das Aus besiegelt, entlud sich im Netz eine Welle antiweiÃŸer Hetze â€“ und sie richtete sich nicht gegen die Mannschaft als Ganzes, sondern gezielt gegen Lucas Digne. Der 32-jÃ¤hrige Linksverteidiger wurde zum SÃ¼ndenbock erklÃ¤rt, weil er weiÃŸ ist.

Offen antiweiÃŸe Hetze gegen die ganze Familie

Kaum hatte der Schlusspfiff ertÃ¶nt, brach im Netz der nÃ¤chste Sturm los. Nicht nur sportliche Kritik prasselte auf den erfahrenen Abwehrspieler ein. Nutzer auf Social-Media-Plattformen zielten direkt auf seine Hautfarbe. â€žDu bist der einzige WeiÃŸe in dieser Mannschaft, und deinetwegen verlieren wirâ€œ, schrieben einige. Andere hetzten â€žScheiÃŸ-WeiÃŸerâ€œ oder forderten schlicht â€žEntfernt diesen WeiÃŸenâ€œ aus der franzÃ¶sischen Elf. Ehefrau Tiziri Digne sah sich ebenfalls massiven Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt. Sie reagierte mit einem Foto von sich und einem weinenden Kind und lieÃŸ wissen, das Bild spreche fÃ¼r sich â€“ bei aller EnttÃ¤uschung bleibe der Stolz auf den Weg der Mannschaft.

Der fatale Moment im Strafraum

Der Fehler eines Einzelnen entschied das Spiel. Digne, bis dahin einer der stabileren Verteidiger, verfehlte den Ball und erwischte stattdessen den heranstÃ¼rmenden Lamine Yamal. Die Verzweiflung stand ihm im Gesicht geschrieben, als der Pfiff ertÃ¶nte. Wenig spÃ¤ter wurde er ausgewechselt. Theo HernÃ¡ndez kam fÃ¼r ihn. Spanien dominierte danach weitgehend und zog verdient ins Finale ein. FÃ¼r Digne begann der private Albtraum erst nach dem Abpfiff.

Hasswelle gegen den WeiÃŸen â€“ und die Doppelmoral

Le Journal du Dimanche sammelte diskriminierende Kommentare gegen Digne. Die Hetze richtete sich nicht nur gegen den sportlichen Fehler. Sie richtete sich gegen die weiÃŸe Hautfarbe des Spielers in einer Mannschaft, die in der Vergangenheit immer wieder wegen ihrer Zusammensetzung diskutiert wurde. WÃ¤hrend frÃ¼here FÃ¤lle â€“ etwa Aussagen einer paraguayischen Senatorin zu Kylian MbappÃ© â€“ sofort massive Reaktionen auslÃ¶sten, blieb es diesmal auffallend ruhig bei vielen, die sonst bei jedem Verdacht auf Rassismus die Trommel rÃ¼hren.

Doppelmoral binnen einer Woche

Erinnerung an einen frischen Vorfall: Der ehemalige spanische Regierungschef Mariano Rajoy hatte in einem Artikel fÃ¼r El Debate geschrieben, Frankreich verfÃ¼ge Ã¼ber einen Kader auf hÃ¶chstem Niveau â€“ â€žallerdings ohne franzÃ¶sische Spielerâ€œ. Prompt brandmarkte der PrÃ¤sident des franzÃ¶sischen FuÃŸballverbands, Philippe Diallo, das als â€žunertrÃ¤glichen Rassismusâ€œ. Innenminister Laurent NuÃ±ez nannte es â€žabsolut inakzeptabelâ€œ. Die franzÃ¶sische Botschaft in Madrid stellte klar: Alle 26 Spieler der Nationalmannschaft seien Franzosen.

FranzÃ¶sischer Rechtspolitiker bricht das Schweigen

Der Abgeordnete des RN (Rassemblement National) Julien Odoul kritisierte das weitgehende Schweigen linker Politiker und â€žantirassistischer” Organisationen angesichts der Attacken auf Digne. WÃ¤hrend jede sachliche Debatte Ã¼ber die Zusammensetzung der Elf frÃ¼her als Angriff auf die DiversitÃ¤t galt, werde nun anti-weiÃŸer Hass toleriert oder ignoriert. Das wirft ein grelles Licht auf die einseitige Definition von Rassismus in Teilen der franzÃ¶sischen Ã–ffentlichkeit.