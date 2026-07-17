Klimaschutz spaltet, Thema Einwanderung vereint

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re, kÃ¤me die AfD laut der aktuellen YouGov-Sonntagsfrage auf 27 Prozent. GegenÃ¼ber dem Vormonat entspricht das zwar einem leichten RÃ¼ckgang um zwei Prozentpunkte, dennoch liegt die Partei klar vor der Union.

Neueste Umfrageergebnisse

Weiterhin schwach bleiben die einstigen bÃ¼rgerlichen Parteien. CDU und CSU erreichen unverÃ¤ndert nur 20 Prozent. Damit betrÃ¤gt der Abstand zur AfD sieben Prozentpunkte.

Auf Rang drei folgen die GrÃ¼nen mit 14 Prozent. SPD und Linke liegen gleichauf bei jeweils zwÃ¶lf Prozent. Die FDP kÃ¤me auf fÃ¼nf Prozent, das BSW auf vier Prozent. Sechs Prozent wÃ¼rden sich fÃ¼r andere Parteien entscheiden.

Breite Unzufriedenheit mit der politischen Entwicklung

Die politischen Umfragewerte treffen auf eine allgemein skeptische Stimmung. In einer anderen YouGov-Umfragemeinen 74 Prozent der befragten Deutschen, dass sich das Land in die falsche Richtung entwickelt.

Diese EinschÃ¤tzung zieht sich durch alle WÃ¤hlergruppen, fÃ¤llt bei AnhÃ¤ngern von AfD und Linken jedoch besonders deutlich aus.

Bedarf an grundlegenden Reformen

Zugleich sehen 55 Prozent der BÃ¼rger einen Bedarf fÃ¼r grundlegende Reformen. Das von der Regierung vorgelegte Reformpaket Ã¼berzeugt allerdings nur wenige: Lediglich 13 Prozent halten es fÃ¼r notwendig und unterstÃ¼tzenswert. 45 Prozent beurteilen die Reformen als Schritt in die falsche Richtung.

Migration, Gesundheit und Rente stehen im Mittelpunkt

Bei den politischen Sachthemen liegt Einwanderung und Asyl im Gesamtergebnis an erster Stelle. 32 Prozent nannten dieses Feld als eines ihrer drei wichtigsten Themen. Etwas dahinter folgen Gesundheitsversorgung sowie Rente und Altersvorsorge mit jeweils 31 Prozent.

Die Zahlen zeigen damit: Die Ãœberfremdung ist das zentrale Thema in der BevÃ¶lkerung.

AfD mit groÃŸer Verantwortung

Besonders hoch ist die Bedeutung der Migrationspolitik unter AfD-WÃ¤hlern. Dort nennen 71 Prozent Einwanderung und Asyl als wichtiges Thema; bei der Frage nach dem einzelnen wichtigsten Thema entscheidet sich fast jeder Zweite aus dieser Gruppe dafÃ¼r. Auch unter UnionswÃ¤hlern zÃ¤hlen Wirtschaft, Migration und Rente zu den fÃ¼hrenden Anliegen.

Klimaschutz trennt die politischen Lager

Am deutlichsten unterscheiden sich die WÃ¤hlergruppen beim Umwelt- und Klimaschutz. Unter GrÃ¼nen-AnhÃ¤ngern steht das Thema mit 59 Prozent klar an erster Stelle. Bei WÃ¤hlern der Linken gehÃ¶rt Klimaschutz ebenfalls zu den wichtigen Themen, wÃ¤hrend Ungleichheit und Gesundheitsversorgung dort noch stÃ¤rker gewichtet werden.

Auf der rechten Seite des Spektrums findet Klimaschutz quasi nicht statt: Nur ein Prozent der AfD-WÃ¤hler nennt ihn als wichtiges Thema. Bei AnhÃ¤ngern der Union sind es zwÃ¶lf Prozent.

Spaltung auch beim Hauptthema

Auch bei der Einwanderung gibt es Unterschiede zwischen den politischen Lagern: WÃ¤hrend das Thema bei AfD-WÃ¤hlern dominiert, wird es von GrÃ¼nen- und Linken-WÃ¤hlern deutlich seltener genannt.

Zwar ist die Einwanderung Ã¼ber das gesamte WÃ¤hlerspektrum das wichtigste Thema, doch bei den Linken deutlich weniger wichtig.