Herbert Kickl

Die Richtung ist eindeutig: Seit der letzten Nationalratswahl ging es fÃ¼r Herbert Kickls Freiheitliche bergauf.

Foto: Alois Endl

Umfrage

3. Juli 2026 / 16:00 Uhr

APA-Wahltrend: FPÃ– baut Vorsprung weiter aus

Die FPÃ– bleibt laut APA-Wahltrend klar stÃ¤rkste Kraft in Ã–sterreich und legt seit der Nationalratswahl 2024 krÃ¤ftig zu. Die Partei von Herbert Kickl kommt aktuell auf sensationelle 37,3 Prozent und liegt damit 8,5 Prozentpunkte Ã¼ber ihrem Ergebnis von 2024, wÃ¤hrend die Ampel-Parteien weiter verlieren.

Regierungsparteien verlieren die Mehrheit

Besonders deutlich ist der RÃ¼ckgang bei der Volkspartei: Sie fÃ¤llt im Vergleich zur Wahl um rund sechs Prozentpunkte und liegt nun deutlich unter 25 Prozent. Auch die SPÃ– verliert spÃ¼rbar und kommt nur noch auf 17,4 Prozent, wÃ¤hrend die GrÃ¼nen leicht zulegen und die Neos an Boden verlieren.

FÃ¼r die Verlierer-Ampel sind das schlechte Nachrichten. Zusammengerechnet kÃ¤men die drei Parteien derzeit laut Wahltrend nur noch auf 88 Mandate und damit auf mindestens vier weniger als fÃ¼r eine Mehrheit im Nationalrat nÃ¶tig wÃ¤ren.

Der APA-Wahltrend ist ein laufend aktualisierter Umfrage-Ãœberblick, der alle verÃ¶ffentlichten Sonntagsfragen sammelt und zu einem Trendwert zusammenfasst.

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