Alle Umfragen bestÃ¤tigen: Die Ã–sterreicher wollen FPÃ–-Chef Herbert Kickl im Kanzlersessel und seine Partei in der Regierung sehen.

Foto: Alois Endl

Umfrage

1. MÃ¤rz 2026 / 12:35 Uhr

Klarer Vorsprung in Kanzlerfrage: Kickl lÃ¤sst alle hinter sich!

In allen Umfragen ist die FPÃ– schon lange nicht mehr einzuholen â€“ und auch Parteichef Herbert Kickl kann derzeit niemand das Wasser reichen, wie eine neue Umfrage zeigt.

Kickl weit vor Amtsinhaber Stocker

Kickl fÃ¼hrt auch die hypothetische Kanzlerfrage an: Die neue INSA-Umfrage im Auftrag des exxpress zeigt ihn mit 26 Prozent deutlich vor Ã–VP-Kanzler Christian Stocker mit 17 Prozent. SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler wollen nur elf Prozent im Kanzleramt sehen. Der freiheitliche Parteichef liegt damit neun Prozentpunkte vor Amtsinhaber Stocker, der wiederum sechs Prozentpunkte vor Babler liegt.


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FPÃ– hat die besten Ideen

Auch fÃ¼r Kickls Partei selbst gibt es positive Nachrichten: Eine Erhebung der Lazarsfeld-Gesellschaft hatte, wie berichtet, ergeben, dass 31 Prozent der Befragten der FPÃ– die besten Ideen und Konzepte fÃ¼r Ã–sterreich zutrauen â€“ vor den Sozialdemokraten (neun Prozent), der Ã–VP (acht Prozent), den Neos (sieben Prozent), den GrÃ¼nen (sechs Prozent) und der KPÃ– (drei Prozent). Rund 36 Prozent sehen in keiner Partei Ã¼berzeugende AnsÃ¤tze. Beide Umfragen unterstreichen den Vorsprung der FPÃ– bei FÃ¼hrungsstÃ¤rke und Kompetenzwahrnehmung.

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