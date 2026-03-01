Klarer Vorsprung in Kanzlerfrage: Kickl lÃ¤sst alle hinter sich!

In allen Umfragen ist die FPÃ– schon lange nicht mehr einzuholen â€“ und auch Parteichef Herbert Kickl kann derzeit niemand das Wasser reichen, wie eine neue Umfrage zeigt.

Kickl weit vor Amtsinhaber Stocker

Kickl fÃ¼hrt auch die hypothetische Kanzlerfrage an: Die neue INSA-Umfrage im Auftrag des exxpress zeigt ihn mit 26 Prozent deutlich vor Ã–VP-Kanzler Christian Stocker mit 17 Prozent. SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler wollen nur elf Prozent im Kanzleramt sehen. Der freiheitliche Parteichef liegt damit neun Prozentpunkte vor Amtsinhaber Stocker, der wiederum sechs Prozentpunkte vor Babler liegt.

FPÃ– hat die besten Ideen

Auch fÃ¼r Kickls Partei selbst gibt es positive Nachrichten: Eine Erhebung der Lazarsfeld-Gesellschaft hatte, wie berichtet, ergeben, dass 31 Prozent der Befragten der FPÃ– die besten Ideen und Konzepte fÃ¼r Ã–sterreich zutrauen â€“ vor den Sozialdemokraten (neun Prozent), der Ã–VP (acht Prozent), den Neos (sieben Prozent), den GrÃ¼nen (sechs Prozent) und der KPÃ– (drei Prozent). Rund 36 Prozent sehen in keiner Partei Ã¼berzeugende AnsÃ¤tze. Beide Umfragen unterstreichen den Vorsprung der FPÃ– bei FÃ¼hrungsstÃ¤rke und Kompetenzwahrnehmung.