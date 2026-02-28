Herbert Kickl

31 Prozent sehen die FPÃ– von Parteichef Herbert Kickl als Partei mit den besten Ideen und Konzepten fÃ¼r Ã–sterreich.

Foto: FPÃ–

Umfrage

28. Feber 2026 / 14:30 Uhr

Kein Vertrauen ins Establishment: Mehrheit sieht beste Konzepte bei der FPÃ–

Die neueste Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft sorgt fÃ¼r politischen Sprengstoff. Auf die Frage, welche Partei die besten Ideen und Konzepte fÃ¼r Ã–sterreich habe, liegt die FPÃ– klar an erster Stelle. 31 Prozent der Befragten nennen die Freiheitlichen.

Einheitspartei genieÃŸt kaum noch Vertrauen

Dahinter folgt mit deutlichem Abstand die SPÃ– mit neun Prozent, die Ã–VP kommt lediglich auf acht Prozent. Die Neos erreichen sieben Prozent, die GrÃ¼nen sechs Prozent, die KPÃ– drei Prozent. Besonders brisant ist auch, dass 36 Prozent der Befragten sagen, keine der genannten Parteien habe Ã¼berzeugende Zukunftskonzepte.


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Die Freiheitlichen sind klare Nummer eins

Mit 31 Prozent liegt die FPÃ– nicht nur vor allen Mitbewerbern, sondern mehr als dreimal so hoch wie die SPÃ– und fast viermal so hoch wie die Ã–VP. WÃ¤hrend sich die Regierungsparteien gegenseitig blockieren und in Detailfragen verlieren, wird ausgerechnet der grÃ¶ÃŸten Oppositionspartei die hÃ¶chste Zukunftskompetenz zugetraut. Die Umfrage misst nicht die aktuelle Wahlabsicht, sondern die Zuschreibung inhaltlicher StÃ¤rke. Es geht also um die Frage, wem man LÃ¶sungen zutraut. Wenn man sich aktuelle Umfragen zum Wahlverhalten der BevÃ¶lkerung ansieht, liegt die FPÃ– sogar Ã¼ber der 35 Prozent-Marke.

Alarmierendes Signal fÃ¼r die Regierung

Mindestens ebenso aufschlussreich wie die 31 Prozent fÃ¼r die FPÃ– sind die 36 Prozent, die keiner Partei tragfÃ¤hige Konzepte zutrauen. Mehr als ein Drittel der Befragten sieht offenbar in der gesamten politischen Landschaft keine Ã¼berzeugende Zukunftsstrategie. Das ist ein massiver Vertrauensverlust in das Establishment. Dieses Ergebnis ist Ausdruck einer tiefen Unzufriedenheit mit der etablierten Politik in Ã–sterreich. Die Regierung wirkt seit Monaten zerstritten, groÃŸe Reformprojekte bleiben aus, zentrale Probleme werden verwaltet statt gelÃ¶st. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten wÃ¤chst jedoch der Wunsch nach klaren Konzepten und politischer FÃ¼hrung.

Kompetenzfrage als Stimmungstest

Die sogenannte Kompetenzfrage ist politisch oft aussagekrÃ¤ftiger als die klassische Sonntagsfrage. Sie zeigt, wem man zutraut, Verantwortung zu Ã¼bernehmen und das Land strategisch zu fÃ¼hren. Dass hier die FPÃ– klar vorne liegt, deutet auf eine Verschiebung im politischen SelbstverstÃ¤ndnis vieler WÃ¤hler hin. Die Freiheitlichen profitieren von einer konsistenten Linie in Fragen wie Migration, nationaler SouverÃ¤nitÃ¤t und sozialer Entlastung fÃ¼r heimische Familien. WÃ¤hrend andere Parteien ihre Positionen immer wieder anpassen oder relativieren, setzen sie auf klare Botschaften.

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