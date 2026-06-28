Arbeitnehmer und Unternehmer zahlen drauf: 4,6 Millionen Euro mehr fÃ¼r Arbeiterkammer

Die geplante Anhebung der HÃ¶chstbeitragsgrundlage bei den Sozialversicherungen sorgt dafÃ¼r, dass hohe Einkommen stÃ¤rker belastet werden. Davon profitiert auch die Arbeiterkammer (AK), deren Umlage sich an der Beitragsgrundlage orientiert und dadurch um rund 4,6 Millionen Euro steigt.

4,6 Millionen Euro mehr fÃ¼r Arbeiterkammer

Mit der Anhebung der HÃ¶chstbeitragsgrundlage werden Einkommen an der oberen Grenze stÃ¤rker in die Sozialversicherung einbezogen. Die AK, deren Umlage an diese Beitragsgrundlage gekoppelt ist, erhÃ¤lt dadurch zusÃ¤tzliche Einnahmen in HÃ¶he von rund 4,6 Millionen Euro.

Verlierer-Ampel geht es nicht um Arbeitnehmer und Unternehmer

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz sparte nicht mit Kritik: Er warf der Verlierer-Ampel vor, Arbeitnehmer und Unternehmer zusÃ¤tzlich zu belasten, und sprach von einem â€žMillionen-Geschenk fÃ¼r die rote Arbeiterkammerâ€œ. Besonders scharf ging Schnedlitz mit SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer ins Gericht: â€žDas ist ein Sittenbild an Freunderlwirtschaft, das an Dreistigkeit kaum zu Ã¼berbieten ist.â€œ Die SPÃ– zeige einmal mehr, dass es ihr nicht um die Arbeitnehmer, sondern ausschlieÃŸlich um den eigenen Machterhalt und die Versorgung ihrer FunktionÃ¤re gehe, so das vernichtende Urteil des blauen Mandatars.

Auch zur Arbeiterkammer fand er deutliche Worte. Er bezeichnete sie als â€žverlÃ¤ngerter Arm der Babler-SPÃ–, finanziert durch ZwangsbeitrÃ¤ge der Arbeitnehmerâ€œ und forderte die Abschaffung der PflichtbeitrÃ¤ge: