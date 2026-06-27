â€žWie im Kindergarten!â€œ SPÃ–-StaatssekretÃ¤r empfiehlt gegen Hitze Schatten

JÃ¶rg Leichtfried (SPÃ–) ist seit 2025 StaatssekretÃ¤r im Innenministerium und dort zustÃ¤ndig fÃ¼r den Staatsschutz. Eine Aufgabe, die er wohl falsch verstanden hat, wie ein Facebook-Beitrag vermuten lÃ¤sst.

Unter dem Titel â€žAchtung Hitzewelleâ€œ gibt der SPÃ–-Mann nÃ¤mlich Tipps, wie man sich bei extremer Hitze schÃ¼tzen kann: Ausreichend Wasser trinken, Fenster tagsÃ¼ber schlieÃŸen und abdunkeln, Anstrengungen und Sport vermeiden, Schatten suchen, auf Kinder und Ã¤ltere Menschen achten.

“Sind wir schon ganz entmÃ¼ndigt?”

Ist der StaatsschÃ¼tzer nun auch fÃ¼r die Hitze zustÃ¤ndig? Oder soll Leichtfried in seiner Funktion als StaatssekretÃ¤r doch eher Ã–sterreich vor Terroristen und Cyber-Angriffen schÃ¼tzen? Josef F. kommt die Hitzewarnung des SPÃ–-Politikers etwas komisch vor. Er schrieb in einem Kommentar unter dem Facebook-Beitrag:

WeiÃŸ nicht, sind wir als BevÃ¶lkerung zu blÃ¶d zum Leben, dass wir uns wie im Kindergarten behandeln lassen mÃ¼ssen? Sind wir schon ganz entmÃ¼ndigt?

Erika M. antwortete:

Manche Menschen haben das Denken den Politikern Ã¼berlassen. Ist leider so, das hat man ja in der Corona-Zeit gesehen.

Auf den Spuren von Gewessler

Leichtfrieds Tipps gegen die Hitze erinnern jedenfalls frappant an die Empfehlungen der frÃ¼heren grÃ¼nen Umweltministerin Leonore Gewessler, die den Menschen in der Energiekrise ernsthaft ans Herz gelegt hatte, beim Kochen den Deckel auf den Topf zu geben.Â