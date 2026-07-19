Viele offene Fragen: Regierung einigt sich auf millionenschwere MedienfÃ¶rderung

SPÃ–-Medienminister Andreas Babler plant eine umfassende Neuordnung der MedienfÃ¶rderung. Was als Reform hin zu mehr QualitÃ¤t, Transparenz und Medienvielfalt verkauft wird, kommt den Steuerzahlern allerdings teuer zu stehen â€“ und wirft zugleich Fragen nach der Rolle des Staates bei der Finanzierung journalistischer Angebote auf.

UnabhÃ¤ngige Medien in Gefahr

Dabei soll das bisher stark zersplitterte FÃ¶rdersystem ab 2028 schrittweise in ein einheitlicheres Modell Ã¼berfÃ¼hrt werden. KÃ¼nftig soll nicht mehr primÃ¤r die jeweilige Mediengattung â€“ etwa Zeitung, Rundfunk oder digitales Angebot â€“ entscheidend sein, sondern die QualitÃ¤t journalistischer Leistungen.

Die Regierung argumentiert, dass unabhÃ¤ngiger Journalismus eine zentrale Voraussetzung fÃ¼r demokratische Ã–ffentlichkeit sei und angesichts von Digitalisierung, Plattformkonkurrenz und wirtschaftlichem Druck neue Rahmenbedingungen brauche. Kritiker sehen jedoch die Gefahr, dass eine stÃ¤rkere staatliche Steuerung der FÃ¶rdervergabe die UnabhÃ¤ngigkeit jener Medien gefÃ¤hrden kÃ¶nnte, die auf Ã¶ffentliche Mittel angewiesen sind.

Wie viel Staat vertrÃ¤gt der Journalismus?

Ein zentraler Punkt der Reform ist die geplante Professionalisierung der FÃ¶rderentscheidungen. Diese sollen kÃ¼nftig transparent und nachvollziehbar erfolgen und unter Einbindung von Experten aus dem Medienbereich sowie der KommunikationsbehÃ¶rde Austria (KommAustria)getroffen werden.

Offen bleibt jedoch, wie genau die Entscheidungsgremien zusammengesetzt sein werden und welche Mechanismen verhindern sollen, dass politische Interessen Einfluss auf die Vergabe nehmen. Gerade bei MedienfÃ¶rderungen gilt die Frage nach der Distanz zwischen Staat und Journalismus als besonders sensibel.

Medien abhÃ¤ngig von Ã¶ffentlichen Mitteln

Die Regierung verweist auf europÃ¤ische Vorgaben wie den European Media Freedom Act, der Transparenz und redaktionelle UnabhÃ¤ngigkeit stÃ¤rken soll. Kritische Stimmen kÃ¶nnten dennoch einwenden, dass auch ein transparentes FÃ¶rdersystem problematisch werden kann, wenn Medien langfristig von staatlichen Mitteln abhÃ¤ngig werden.

Die Reform soll zahlreiche bestehende FÃ¶rderinstrumente zusammenfÃ¼hren â€“ darunter PressefÃ¶rderung, QualitÃ¤ts-Journalismus-FÃ¶rderung, Privatrundfunkfonds, Podcast-Fonds und DigitalfÃ¶rderungen.

Was versteht die Regierung unter QualitÃ¤t?

Die BÃ¼ndelung kÃ¶nnte Verfahren vereinfachen und Doppelgleisigkeiten reduzieren. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass ein komplexes neues System geschaffen wird, dessen Zugangsvoraussetzungen fÃ¼r kleinere Medienanbieter schwer durchschaubar bleiben.

Zudem bleibt abzuwarten, nach welchen konkreten Kriterien journalistische QualitÃ¤t bewertet werden soll. Begriffe wie â€žQualitÃ¤tâ€œ, â€žprofessionelles Arbeitenâ€œ oder â€žÃ¶ffentliche Interessenâ€œ bieten zwar Orientierung, lassen aber InterpretationsspielrÃ¤ume offen.

Millionen fÃ¼r Zeitungszustellung und Digitalisierung

Noch vor der EinfÃ¼hrung des neuen Systems setzt die Regierung mehrere ÃœbergangsmaÃŸnahmen um. FÃ¼r die Zustellung abonnierter Tages- und Wochenzeitungen sollen ab 2027 jÃ¤hrlich 22,5 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Die MaÃŸnahme soll vor allem die Versorgung in Regionen sichern. Kritiker kÃ¶nnten jedoch hinterfragen, ob eine staatliche FÃ¶rderung traditioneller Vertriebsstrukturen tatsÃ¤chlich die Zukunft des Medienmarktes abbildet oder bestehende GeschÃ¤ftsmodelle verlÃ¤ngert.

Auch der Fonds zur digitalen Transformation wird verlÃ¤ngert. FÃ¼r 2027 und 2028 sind jeweils 22,5 Millionen Euro vorgesehen. UnterstÃ¼tzt werden sollen Projekte rund um digitale Distribution, Medienproduktion und Infrastruktur.

Dabei stellt sich die Frage, ob Ã¶ffentliche Mittel tatsÃ¤chlich nachhaltige Innovation fÃ¶rdern oder lediglich helfen, die digitale Anpassung etablierter MedienhÃ¤user zu finanzieren.

Neue Angebote fÃ¼r junge Menschen

Ein weiterer Schwerpunkt ist die FÃ¶rderung digitaler journalistischer Formate fÃ¼r junge Zielgruppen. DafÃ¼r sollen ab 2027 jÃ¤hrlich sieben Millionen Euro zur VerfÃ¼gung stehen.

Die Regierung reagiert damit auf die zunehmende Nutzung sozialer Netzwerke und den Bedeutungsverlust klassischer Nachrichtenangebote bei jungen Menschen. Gleichzeitig bleibt offen, wie verhindert werden kann, dass gefÃ¶rderte Projekte eher politische oder institutionelle Zielgruppenansprache als unabhÃ¤ngigen Journalismus fÃ¶rdern.

Medienkompetenz als neuer FÃ¶rderbereich

ZusÃ¤tzlich soll die FÃ¶rderung der ominÃ¶sen Medienkompetenz deutlich ausgebaut werden. Das jÃ¤hrliche Volumen soll von 700.000 Euro auf drei Millionen Euro steigen. Entscheidend wird jedoch sein, welche Einrichtungen gefÃ¶rdert werden und nach welchen MaÃŸstÃ¤ben diese FÃ¶rderung erfolgt.

Reform mit vielen Versprechen â€“ aber offenen Details

Die Bundesregierung verspricht mit der Neuordnung ein zukunftsfÃ¤higes System, das Medienvielfalt und unabhÃ¤ngigen Journalismus stÃ¤rkt. Die entscheidenden Fragen werden jedoch erst mit der konkreten Ausgestaltung beantwortet: Wer entscheidet Ã¼ber FÃ¶rderungen? Welche QualitÃ¤tskriterien gelten? Wie wird politische Einflussnahme ausgeschlossen? Und wie wird verhindert, dass MedienhÃ¤user dauerhaft von staatlicher UnterstÃ¼tzung abhÃ¤ngig werden?

Die geplante Reform kÃ¶nnte die Ã¶sterreichische MedienfÃ¶rderung transparenter und effizienter machen. Sie birgt aber auch das Risiko, dass aus notwendiger UnterstÃ¼tzung eine stÃ¤rkere staatliche Mitsteuerung des Mediensektors entsteht.