Stocker und Babler als Ursache: Landeshauptmann-Posten fÃ¼r SPÃ– und Ã–VP in Gefahr

Die derzeitigen Umfragen zeichnen ein dÃ¼steres Bild fÃ¼r die Verlierer-Ampel und wirken sich zunehmend auch auf die traditionellen Hochburgen von SPÃ– und Ã–VP aus. In mehreren BundeslÃ¤ndern droht den einst groÃŸen Parteien der Machtverlust.

SPÃ– kÃ¶nnte NationalratsprÃ¤sident verlieren

Die glÃ¼cklose Dreier-Koalition erreicht in Umfragen gemeinsam nur noch 42 Prozent Zustimmung. Dieser RÃ¼ckgang schlÃ¤gt sich auch deutlich in der politischen Landschaft der LÃ¤nder nieder. Besonders hart trifft es die SPÃ–: Andreas Bablers Genossen fallen in aktuellen Erhebungen auf lediglich 15 Prozent zurÃ¼ck. Damit rÃ¼ckt sie gefÃ¤hrlich nahe an die GrÃ¼nen heran, die sich innerhalb der statistischen Schwankungsbreite bereits auf AugenhÃ¶he befinden. Es droht ein historischer Einschnitt, denn erstmals kÃ¶nnte die SPÃ– nach einer Wahl sogar aus dem NationalratsprÃ¤sidium verdrÃ¤ngt werden.

Ã–VP unter Druck

Auch die Ã–VP kÃ¤mpft mit massiven Verlusten. Nachdem sie 2019 noch 37 Prozent erzielte, liegt sie derzeit bei rund 20 Prozent und erreicht damit nur noch etwa jeden fÃ¼nften WÃ¤hler. Innerhalb der Regierung gerÃ¤t sie zunehmend unter Druck, zumal zentrale Themen kaum mehr politisch verwertbare Ergebnisse liefern. Parallel dazu bauen Herbert Kickls Freiheitliche ihren Vorsprung weiter aus und kommen, wie berichtet, inzwischen – je nach Institut – auf etwa 37 bis 39 Prozent in der Sonntagsfrage.

Schwarz und Rot verlieren auch in den LÃ¤ndern

Der Untergang der Einheitspartei kÃ¶nnte sich auch bald in den LÃ¤ndern zeigen. In OberÃ¶sterreich und NiederÃ¶sterreich ist die FPÃ– bereits als Koalitionspartner an der Regierung beteiligt. Die kommenden Landtagswahlen in den Jahren 2027 und 2028 kÃ¶nnten dort zu grundlegenden Machtverschiebungen fÃ¼hren. Selbst etablierte Amtsinhaber wie NiederÃ¶sterreichs Ã–VP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner oder ihr Parteikollege in OberÃ¶sterreich, Thomas Stelzer, sehen sich dadurch potenziell gefÃ¤hrdet.

Tirol und KÃ¤rnten vor Richtungswechsel

In Tirol spitzt sich die Lage ebenfalls zu: Laut einer aktuellen Foresight-Erhebung liegt die FPÃ– im traditionell konservativ geprÃ¤gten Bundesland gleichauf mit der Ã–VP. Beide Parteien werden derzeit mit jeweils 29 Prozent bewertet, die Wahl ist also vÃ¶llig offen. Auch in KÃ¤rnten ist ein politischer Wechsel nicht ausgeschlossen. Nach dem RÃ¼ckzug von Langzeit-Landeshauptmann Peter Kaiser kÃ¶nnte die SPÃ– ihre FÃ¼hrungsposition verlieren. Eine IFDD-Umfrage sieht die Sozialdemokraten bei 34 Prozent, wÃ¤hrend die FPÃ– stark zulegt und bereits 32 Prozent erreicht.

Wien und Burgenland letzte rote Hochburgen

Stabiler prÃ¤sentieren sich derzeit lediglich Wien und das Burgenland, die weiterhin von Michael Ludwigs Sozialdemokraten regiert werden, sowie Vorarlberg. In der Steiermark hingegen hat die FPÃ– bereits Ende 2024 die FÃ¼hrung Ã¼bernommen, mit Mario Kunasek an der Spitze.