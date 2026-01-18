In aktuellen Umfragen bleibt alles beim Alten â€“ den Freiheitlichen kann niemand das Wasser reichen.

Foto: KI-Generiert

Umfragen

18. JÃ¤nner 2026 / 14:14 Uhr

37 Prozent fÃ¼r Kickl-FPÃ–, Ã–VP und SPÃ– weit abgeschlagen

Die FPÃ– bleibt in Umfragen weiterhin ungeschlagen, Ã–VP und SPÃ– verharren auf einem niedrigen Niveau â€“ das zeigt die aktuelle express-Umfrage, durchgefÃ¼hrt vom INSA-Institut.â€‹

17 Prozentpunkte freiheitlicher Vorsprung

37 Prozent wÃ¼rden sich fÃ¼r Herbert Kickls Blaue entscheiden, damit bleibt dessen Partei kurz vor der 40-Prozent-Marke und weit vor der Konkurrenz: Volkspartei und Sozialdemokratie liegen mit nur 20 Prozent gleichauf. FÃ¼r die Partei von Vizekanzler Andreas Babler geht es einen Prozentpunkt nach unten, bei der Kanzlerpartei Ã–VP Ã¤ndert sich nichts.â€‹

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Wenig Bewegung bei Einheitspartei

Auch die GrÃ¼nen stagnieren, fÃ¼r die ehemalige Regierungspartei gibt es noch immer neun Prozent Zustimmung. Die Neos legen einen Prozentpunkt auf acht Prozent zu. Die KPÃ–-Kommunisten bleiben ein regionales PhÃ¤nomen: Auf Bundesebene wÃ¼rden drei Prozent der WÃ¤hler der Kleinpartei ihr Vertrauen schenken, zu wenig fÃ¼r einen Einzug ins Parlament.

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