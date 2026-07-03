Merz unbeliebter denn je, groÃŸer Zuspruch fÃ¼r AfD und Weidel

Der Deutschlandtrend zeigt im Juli 2026 vor allem einen weiteren Absturz fÃ¼r Bundeskanzler Friedrich Merz und eine anhaltend schwache Union: Nur 13 Prozent sind mit dem Kanzler zufrieden, wÃ¤hrend CDU/CSU auf 22 Prozent fallen und damit ihren niedrigsten Wert seit November 2021 erreichen. Gleichzeitig liegt die AfD mit 27 Prozent klar vor der Union, und auch die SPD kommt nur auf zwÃ¶lf Prozent.

Mehr als die HÃ¤lfte fÃ¼rchtet Ãœberfremdung

Im Zentrum der Umfrage steht nicht nur die persÃ¶nliche Bewertung von Merz, sondern auch die allgemeine Stimmung im Land: 78 Prozent sorgen sich um die Wirtschaft, zwei Drittel um den Klimawandel und mehr als die HÃ¤lfte um zu viele Fremde in Deutschland. Zugleich zeigt sich bei der Energie- und Klimapolitik ein bemerkenswertes Spannungsfeld, weil 58 Prozent Klimaschutz trotz Krisen nicht hintenanstellen wollen, 89 Prozent aber mehr Investitionen in die Infrastruktur fordern.

Merz unbeliebter als fast alle anderen

Besonders auffÃ¤llig ist, dass Merz selbst schlechter abschneidet als fast alle anderen Spitzenpolitiker, wÃ¤hrend Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit 52 bis 57 Prozent Zustimmung deutlich besser bewertet wird. Auch in der Rentenfrage herrscht wenig Einigkeit: Die Abschaffung der Rente mit 63 und eine Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung stoÃŸen auf breite Ablehnung, wÃ¤hrend eine Einbeziehung von SelbststÃ¤ndigen, Politikern und VorstÃ¤nden in die gesetzliche Rentenversicherung klar Zustimmung findet.

Weidel vor meisten anderen Spitzenpolitikern

GroÃŸer Beliebtheit kann sich hingegen die AfD-Chefin erfreuen: Alice Weidel liegt in der aktuellen politischen Bewertung deutlich hinter Pistorius, bleibt aber fÃ¼r die AfD ein wichtiger MobilitÃ¤tsfaktor: Mit 27 Prozent Zustimmung steht sie weit vor den meisten anderen Spitzenpolitikern und damit im oberen Feld der Rangliste.