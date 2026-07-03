Wiens Umgang mit Problemen: Studie gegen Hitze in den Schulklassen statt Ventilatoren

Wenn die Temperaturen steigen, leiden viele Menschen unter der Hitze. Auch SchÃ¼ler sind davon betroffen, doch in Wien hat man ein besonders fragwÃ¼rdiges Konzept gegen das Schwitzen in den Klassenzimmern.

Schwitzen gehÃ¶rt zum Sommer

Nach Angaben von Volksanwalt Christoph Luisser werden derzeit VorwÃ¼rfe geprÃ¼ft, wonach LehrkrÃ¤fte in Wien nicht mehr Ã¼ber die Temperaturen in ihren Klassen sprechen dÃ¼rfen. Sollte sich dieser Vorwurf bestÃ¤tigen, wÃ¤re fÃ¼r ihn nicht nur die Hitze selbst, sondern auch der Umgang damit problematisch.

Studie um 50.000 Euro sorgt fÃ¼r Kritik

AuslÃ¶ser der aktuellen Debatte ist eine im Jahr 2021 von der Stadt Wien beauftragte Studie, die MÃ¶glichkeiten zur Senkung der Raumtemperaturen in Klassenzimmern untersuchen sollte.

Die Studie empfiehlt sie unter anderem regelmÃ¤ÃŸiges LÃ¼ften, LED-Beleuchtung, Beschattung sowie Unterricht im Freien.

Papier statt MaÃŸnahmen

DafÃ¼r wurden 50.000 Euro ausgegeben! Volksanwalt Luisser kritisierte, dass stattdessen konkrete MaÃŸnahmen wie Klimaanlagen oder Ventilatoren hÃ¤tten geprÃ¼ft beziehungsweise umgesetzt werden sollen. Die Gesundheit von SchÃ¼lern und Lehrern dÃ¼rfe nicht vernachlÃ¤ssigt werden.

Amtswegige PrÃ¼fung eingeleitet

Luisser hat deshalb ein amtswegiges PrÃ¼fverfahren eingeleitet. Nach seinen Angaben sollen sÃ¤mtliche HintergrÃ¼nde rund um die Entstehung der Studie und deren Ergebnisse umfassend untersucht werden.

Maulkorb fÃ¼r Lehrer

Parallel dazu bearbeitet die Volksanwaltschaft zwei Beschwerden von Eltern zur Volksschule EÃŸlinger HauptstraÃŸe. Dort sollen zuletzt Temperaturen von nahezu 41 Grad Celsius gemessen worden sein. Die Stadt Wien wurde bereits um eine Stellungnahme ersucht, eine Antwort liegt laut Volksanwaltschaft bisher nicht vor.

Vorwurf des Sprechverbots wird untersucht

Besonders brisant ist fÃ¼r den Volksanwalt der Vorwurf, LehrkrÃ¤ften sei ein Sprechverbot Ã¼ber die ZustÃ¤nde in den Klassen auferlegt worden. Auch dieser Aspekt sei ausdrÃ¼cklich Gegenstand des PrÃ¼fverfahrens.

Luisser kÃ¼ndigt an, den Fall weiterzuverfolgen, bis die VorwÃ¼rfe geklÃ¤rt seien und eine dauerhaft akzeptable LÃ¶sung fÃ¼r SchÃ¼ler und LehrkrÃ¤fte gefunden werde.