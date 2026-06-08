Andreas Babler

SPÃ–-Medienminister Andreas Babler bekommt Gegenwind von heimischen Medienunternehmen.

Foto: Paul Gruber / BKA

Medien

8. Juni 2026 / 13:08 Uhr

100 ArbeitsplÃ¤tze in Gefahr: Medien wehren sich mit offenem Brief gegen Babler-PlÃ¤ne

SPÃ–-Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler hat es sich mit den Ã¶sterreichischen Medien endgÃ¼ltig verscherzt: Nach den massiven KÃ¼rzungen bei der PressefÃ¶rderung plant man in Bablers Ressort nun eine Streaming-Abgabe fÃ¼r Ã¶sterreichische Medien. Mehr als 100 ArbeitsplÃ¤tze wÃ¼rde das kosten, warnen die Betroffenen.

Neue Steuer fÃ¼r heimische Medien

Mehrere Medienunternehmen haben sich in einem offenen Brief an Babler gewandt und vor den Konsequenzen der neuen Abgabe gewarnt. Dem Plan zufolge sollen Streaming-UmsÃ¤tze mit insgesamt zwÃ¶lf Prozent belastet werden. Die Regelung wÃ¼rde nicht nur internationale Plattformen betreffen, sondern auch Ã¶sterreichische Anbieter. Nach den bisher bekannten PlÃ¤nen wÃ¤ren unter anderem ServusTV, Sky, Joyn und oe24.tv in das Modell einbezogen. Ausgenommen bleiben sollen hingegen die â€“ ohnehin bereits durch ZwangsgebÃ¼hren finanzierten â€“ Streamingdienste des ORF.


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20 Millionen Euro Mehrkosten

Die Branche geht davon aus, dass auf Ã¶sterreichische TV-Sender und Abrufdienste eine zusÃ¤tzliche Belastung von mindestens 20 Millionen Euro zukommen wÃ¼rde. Unterzeichnet wurde der Brief von ServusTV / Red Bull Media House, der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe, Sky Ã–sterreich, oe24.TV und CANAL+ Ã–sterreich.

2026-06-08_Offener_Brief_betr_StreamingabgabeHerunterladen
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