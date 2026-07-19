FPÃ– rechnet ab: Messer-KriminalitÃ¤t ist Bilanz der Ã–VP-Showpolitik

Nach mehreren Messerangriffen in Wien-Favoriten wÃ¤chst der politische Druck. Die FPÃ– stellt die Wirksamkeit von Waffenverbotszonen grundsÃ¤tzlich infrage.

Immer wieder Favoriten

Die Sicherheitslage in der rot-pink regierten Bundeshauptstadt steht einmal mehr im Fokus: Besonders rund um den Viktor-Adler-Markt im migrantisch geprÃ¤gten Problembezirk Favoriten wird die Situation immer schlimmer. Wiederholt kommt es dort zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, Attacken mit Messern sowie umfangreichen PolizeieinsÃ¤tzen.

In den vergangenen Tagen ereigneten sich mehrere gravierende Gewalttaten. So griff ein erst zwÃ¶lfjÃ¤hriger Syrer im Wielandpark drei Landsleute mit einem Messer an. Kurz darauf wurden in der Senefeldergasse zwei MÃ¤nner bei einer weiteren Attacke schwer verletzt, einer davon schwebte in Lebensgefahr. Die Opfer wurden zusÃ¤tzlich mit gezielten Tritten gegen Kopf und Gesicht attackiert und blieben zunÃ¤chst regungslos liegen.

Pseudo-MaÃŸnahmen erweisen sich als nutzlos

Die VorfÃ¤lle fanden trotz bestehender Waffenverbotszone statt â€“ ein Umstand, den die FPÃ– nun massiv kritisiert. “Waffenverbotszone, Schwerpunktaktionen, Fototermine â€“ das ist die ganze Bilanz der Ã–VP-Showpolitik”, erklÃ¤rte der freiheitliche Bezirksvorsteherstellvertreter Christian Schuch. Innenminister Gerhard Karner werfe er vor, sich Ã¶ffentlich als Sicherheitsminister zu prÃ¤sentieren, “wÃ¤hrend auf den StraÃŸen von Favoriten die Messer regieren”.

FPÃ– sieht Karner rÃ¼cktrittsreif

Auch GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz Ã¤uÃŸerte deutliche Kritik: Mitten in jener Waffenverbotszone, die Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner bis heute als wirksam verkaufe, wÃ¼rden Menschen niedergestochen. Wer nicht einmal mehr einen einzigen Wiener Bezirk schÃ¼tzen kÃ¶nne, habe sein Amt verwirkt und muss zurÃ¼cktreten!”

Die FPÃ– verlangt nun weitreichendere sicherheitspolitische Schritte. Dazu zÃ¤hlen unter anderem die Umsetzung der “Festung Ã–sterreich” mit einem Stopp von AsylantrÃ¤gen, verstÃ¤rkte Abschiebungen sowie eine Senkung der StrafmÃ¼ndigkeit.