FPÃ–-AntrÃ¤ge dazu abgelehnt: Nach-Messer-Attacke fordert Ã–VP-Bauer hÃ¤rteres Vorgehen

Ein ZwÃ¶lfjÃ¤hriger stach im Wielandpark in Wien-Favoriten zu: Der MinderjÃ¤hrige soll plÃ¶tzlich ein Klappmesser gezogen und laut den bisherigen Ermittlungen â€žwie wild um sich gestochenâ€œ haben. Dabei erlitt ein 15-JÃ¤hriger lebensgefÃ¤hrliche Stichverletzungen im Brustbereich, zwei weitere Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren wurden ebenfalls durch Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen verletzt.

Jetzt reagierte Ã–VP-Integrationsministerin Claudia Bauer (vormals Plakolm) auf eine Art, die zumindest die Opposition fÃ¼r wenig glaubwÃ¼rdig hÃ¤lt.

StrafmÃ¼ndigkeit auf zwÃ¶lf Jahre senken

Bauer erneuerte ihre Forderung nach einer Senkung der StrafmÃ¼ndigkeit auf zwÃ¶lf Jahre. Angesichts schwerer Gewalttaten durch unmÃ¼ndige TÃ¤ter reichten erzieherische MaÃŸnahmen allein nicht aus, erklÃ¤rte sie. Es sei nicht nachvollziehbar, dass ein ZwÃ¶lfjÃ¤hriger nach einer derartigen Tat wieder nach Hause entlassen werde. Zudem warnte sie davor, dass solche TÃ¤ter nach den Ferien wieder gemeinsam mit anderen Kindern die Schule besuchen kÃ¶nnten. Sie sprach sich daher fÃ¼r eine Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen aus, um die Sicherheit anderer Kinder und Jugendlicher besser zu gewÃ¤hrleisten.

FPÃ–-AntrÃ¤ge dazu wurden von Einheitspartei abgelehnt

Zweifel daran hat man in der Wiener FPÃ–: â€žWo waren denn diese Forderungen, als sie im Parlament umgesetzt hÃ¤tten werden kÃ¶nnen?â€œ, fragte etwa der dortige Klubobmann Maximilian Krauss. Er erinnerte Bauer daran, dass die FPÃ– bereits im Februar 2025 einen Antrag auf Senkung der StrafmÃ¼ndigkeit von 14 auf zwÃ¶lf Jahre eingebracht hatte. Vorgesehen war ein MaÃŸnahmenpaket aus pÃ¤dagogischen, therapeutischen und sozialpÃ¤dagogischen Angeboten sowie verpflichtenden ErziehungsmaÃŸnahmen. Bei schweren Gewalt-, Raub- und Sexualdelikten sollten zudem freiheitsbeschrÃ¤nkende MaÃŸnahmen mÃ¶glich sein. Der Antrag wurde von Ã–VP, SPÃ–, Neos und GrÃ¼nen damals aber abgelehnt.

â€žNichts anderes als Show- und Anlasspolitikâ€œ

Dass ausgerechnet jene Partei, die â€žunseren Antrag geschlossen abgelehnt hat, nach jeder Gewalttat medienwirksam hÃ¤rtere MaÃŸnahmen ankÃ¼ndigtâ€œ, sei â€žnichts anderes als Show- und Anlasspolitikâ€œ, so Krauss. Sobald es im Parlament ums Eingemachte gehe, mache die Ã–VP â€žden schnellsten RÃ¼ckzieher und lasse die Opfer junger Krimineller in Wien wieder im Regen stehenâ€œ. Krauss forderte, das umfassende MaÃŸnahmenpaket der Freiheitlichen endlich aufzugreifen, um dem massiven Anstieg der JugendkriminalitÃ¤t bei unter 14-JÃ¤hrigen Herr zu werden.

ZwÃ¶lfjÃ¤hriger nach Attacke von WEGA gefasst

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der ZwÃ¶lfjÃ¤hrige ursprÃ¼nglich ein Treffen mit der Schwester des spÃ¤ter schwer verletzten 15-JÃ¤hrigen vereinbart. Als dessen Bruder davon erfuhr, erschien er gemeinsam mit zwei Freunden am vereinbarten Treffpunkt. Dort eskalierte die Situation innerhalb weniger Augenblicke. Nach der Tat flÃ¼chtete der VerdÃ¤chtige, wurde jedoch kurze Zeit spÃ¤ter von Beamten der WEGA angehalten. Das mutmaÃŸliche Tatmesser wurde sichergestellt. Die HintergrÃ¼nde der Auseinandersetzung sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.