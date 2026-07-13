280 Kilo Drogen, schwere Waffen und 300 Syrer: Wie Hooligans das Asyl-Chaos zum kriminellen Imperium machten

Polnische Hooligans haben ihr angestammtes Revier verlassen und ein weitaus profitableres GeschÃ¤ft entdeckt. In nur zwei Jahren sollen sie mindestens 300 Syrer illegal Ã¼ber die Balkanroute und durch Ã–sterreich in die EuropÃ¤ische Union geschleust haben. Dabei ging es nicht nur um Menschen â€“ die Bande handelte auch mit schweren Waffen und 280 Kilogramm hochgefÃ¤hrlicher synthetischer Drogen im Wert von rund sieben Millionen Euro.

Vom Stadion in den Schmuggel

Eigentlich kennt man Hooligans vor allem aus FuÃŸballstadien: maskiert auf den TribÃ¼nen, mit Bengalos in den HÃ¤nden oder bei gewalttÃ¤tigen Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Fangruppen. Doch diese polnische Gruppierung soll weit Ã¼ber die FuÃŸballszene hinaus aktiv gewesen sein. Die MÃ¤nner, die sonst fÃ¼r Randale und EinschÃ¼chterung stehen, bauten ein internationales Verbrechernetz auf, in dem der Menschenschmuggel zum lukrativen HauptgeschÃ¤ftszweig wurde. Gewaltbereite FuÃŸballfans aus Polen organisierten Transporte, kassierten pro geschleuster Person und nutzten ihre bestehenden Strukturen fÃ¼r ein kriminelles ParallelgeschÃ¤ft.

Professionelles Netzwerk mit tÃ¶dlichem Nebenbusiness

Die Bande agierte straff organisiert und international vernetzt. Neben den Schleusungen sicherten sich die TÃ¤ter zusÃ¤tzliche Einnahmen durch den Handel mit Drogen und schweren Waffen. Bei den spÃ¤teren Razzien stellten die Ermittler nicht nur Bargeld und Waffen sicher, sondern auch 280 Kilogramm synthetische Drogen. Der Menschenschmuggel blieb dennoch das eintrÃ¤glichste Segment. Ã–sterreich diente dabei als zentrale Drehscheibe auf dem Weg in den Westen â€“ ein Transitland, das kriminelle Netzwerke offenbar problemlos nutzen konnten.

Der entscheidende Tipp an der steirischen Grenze

Die Ermittlungen begannen im September 2025 an der slowenisch-steirischen Grenze. Dort stoppten Beamte einen staatenlosen Fahrer mit Wurzeln in einem palÃ¤stinensischen FlÃ¼chtlingslager. Im Auto saÃŸen drei Syrer. Die Handy-Chats des Mannes lieferten den entscheidenden Hinweis auf ein grÃ¶ÃŸeres Netzwerk. Was als einzelner Vorfall begann, entpuppte sich als Auftakt zu einer internationalen GroÃŸoperation. Die eigenen Nachrichten der TÃ¤ter wurden ihnen zum VerhÃ¤ngnis.

Operation Ranger und die Grenzen der Politik

Unter FederfÃ¼hrung der bayerischen Staatsanwaltschaft Traunstein und mit Beteiligung des Ã¶sterreichischen Bundeskriminalamts sowie BehÃ¶rden aus Belgien und Polen rollte die â€žOperation Rangerâ€œ das Netzwerk auf. Bislang wurden 27 VerdÃ¤chtige festgenommen â€“ allesamt gewaltbereite FuÃŸballfans. Die Razzia brachte schwere Waffen, Bargeld und die genannten Drogenmengen ans Licht. Die Operation zeigt, was grenzÃ¼berschreitende Polizeiarbeit leisten kann.