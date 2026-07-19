â€žWenn im Herbst kein Wunder passiertâ€œ: SPÃ–-GrÃ¶ÃŸe rechnet mit Neuwahlen

Die Beliebtheitswerte der Verlierer-Ampel sind im Keller â€“ und wie ernst die Lage tatsÃ¤chlich ist, scheint man zumindest in der SPÃ– langsam zu begreifen. Ein wichtiger Sozialdemokrat spricht inzwischen sogar offen von Neuwahlen.
Neuwahlen, wenn kein Wunder passiert
Roland FÃ¼rst, Mitglied im SPÃ–-PrÃ¤sidium und Klubobmann im Burgenland, meldete sich auf X zu Wort:
Also, mich beschleicht schÃ¶n langsam das GefÃ¼hl, dass wir im Bund bald vor Wahlen stehen, wenn im Herbst kein Wunder passiert.
Er sage das nur, damit dann niemand Ã¼berrascht sei, so FÃ¼rst. Ein Kommentator fragte daraufhin: â€žBegleiteter Suizid ist jetzt Mode?â€œ FÃ¼rst antwortete: â€žSag das der Ã–VP NÃ–.â€œ
Mit dieser Aussage deutet FÃ¼rst an, dass in den von der Ã–VP gefÃ¼hrten BundeslÃ¤ndern im Vorfeld der kommenden Landtagswahlen eine wachsende Anspannung spÃ¼rbar ist.
Wenig Erwartungen in der SPÃ–
Doch auch auf Seiten der SPÃ– gibt es nur wenig Hoffnung. Von der aktuellen Bundesregierung erhofft man sich in den BundeslÃ¤ndern kaum positive Impulse. Ein Blick auf den Wahlkalender unterstreicht die Brisanz: Bereits 2027 stehen Landtagswahlen in OberÃ¶sterreich und Tirol an, ein Jahr spÃ¤ter folgen NiederÃ¶sterreich, KÃ¤rnten und Salzburg.
Warum sitzt Babler fest im Sattel?
Auch Ã¶ffentlich wird Kritik laut. Ein Nutzer auf X merkte an: Als die ehemalige Parteichefin Pamela Rendi-Wagner 21,1 Prozent erreicht habe, sei â€žsie in der Partei querbeet niedergemachtâ€œ worden â€“ â€žbesonders auch von Andreas Babler. Bis zu ihrer Entfernung. Kann mir jemand schlÃ¼ssig erklÃ¤ren, warum Babler fest im Sattel sitzt?â€œ