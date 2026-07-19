Im Bild Bundeskanzler Christian Stocker (m.), Vizekanzler Andreas Babler (l.) und Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger (r.) beim Doorstep.

Den Ampel-Parteien von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler, Ã–VP-Kanzler Christian Stocker und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger (v.l.n.r.) bleibt nicht mehr viel Zeit, das Ruder noch einmal herumzureiÃŸen â€“ und so manch einer rechnet schon jetzt mit baldigen Neuwahlen.

Foto: Andy Wenzel / BKA

Bundesregierung

19. Juli 2026 / 14:04 Uhr

â€žWenn im Herbst kein Wunder passiertâ€œ: SPÃ–-GrÃ¶ÃŸe rechnet mit Neuwahlen

Die Beliebtheitswerte der Verlierer-Ampel sind im Keller â€“ und wie ernst die Lage tatsÃ¤chlich ist, scheint man zumindest in der SPÃ– langsam zu begreifen. Ein wichtiger Sozialdemokrat spricht inzwischen sogar offen von Neuwahlen.

Neuwahlen, wenn kein Wunder passiert

Roland FÃ¼rst, Mitglied im SPÃ–-PrÃ¤sidium und Klubobmann im Burgenland, meldete sich auf X zu Wort:

Also, mich beschleicht schÃ¶n langsam das GefÃ¼hl, dass wir im Bund bald vor Wahlen stehen, wenn im Herbst kein Wunder passiert.

Er sage das nur, damit dann niemand Ã¼berrascht sei, so FÃ¼rst. Ein Kommentator fragte daraufhin: â€žBegleiteter Suizid ist jetzt Mode?â€œ FÃ¼rst antwortete: â€žSag das der Ã–VP NÃ–.â€œ

Mit dieser Aussage deutet FÃ¼rst an, dass in den von der Ã–VP gefÃ¼hrten BundeslÃ¤ndern im Vorfeld der kommenden Landtagswahlen eine wachsende Anspannung spÃ¼rbar ist.

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Wenig Erwartungen in der SPÃ–

Doch auch auf Seiten der SPÃ– gibt es nur wenig Hoffnung. Von der aktuellen Bundesregierung erhofft man sich in den BundeslÃ¤ndern kaum positive Impulse. Ein Blick auf den Wahlkalender unterstreicht die Brisanz: Bereits 2027 stehen Landtagswahlen in OberÃ¶sterreich und Tirol an, ein Jahr spÃ¤ter folgen NiederÃ¶sterreich, KÃ¤rnten und Salzburg.

Warum sitzt Babler fest im Sattel?

Auch Ã¶ffentlich wird Kritik laut. Ein Nutzer auf X merkte an: Als die ehemalige Parteichefin Pamela Rendi-Wagner 21,1 Prozent erreicht habe, sei â€žsie in der Partei querbeet niedergemachtâ€œ worden â€“ â€žbesonders auch von Andreas Babler. Bis zu ihrer Entfernung. Kann mir jemand schlÃ¼ssig erklÃ¤ren, warum Babler fest im Sattel sitzt?â€œ

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