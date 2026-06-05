Van der Bellen, Stocker, Meinl-Reisinger

Wie lange noch werden Alexander Van der Bellen, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger gegen den Willen des Volkes gemeinsam in der ersten Reihe der Republik sitzen?

Foto: Christopher Dunker / BKA

Bundesregierung

5. Juni 2026 / 07:58 Uhr

FÃ¼r Stocker und Co. wird es eng: Jeder zweite Ã–sterreicher wÃ¼nscht sich Neuwahlen

FPÃ–-Chef Herbert Kickl sagte es offen: â€žWir sind nur noch eine Wahl von der Volkskanzlerschaft entferntâ€œ. Diese Wahl kÃ¶nnte frÃ¼her stattfinden als gedacht: Denn laut einer INSA-Umfrage fÃ¼r exxpressÂ  wÃ¼nscht sich schon jeder Zweite vorgezogene Neuwahlen.Â 

Widerstand gegen Ampel wÃ¤chst

Geht es nach den Ã–sterreichern, sprechen sich 43 Prozent fÃ¼r Neuwahlen aus, 42 Prozent sind dagegen und 15 Prozent haben keine Meinung dazu. Der klare Wert Ã¼berrascht, auch wenn die Unzufriedenheit unter den Menschen gegen die Verlierer-Ampel aus Ã–VP, SPÃ– und Neos von Tag zu Tag spÃ¼rbar wÃ¤chst.Â 


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Kickl in Kanzlerfrage ohne Konkurrenz

Diese Stimmung spiegelt auch die Sonntagsfrage wider: WÃ¤hren die Blauen weiter an der 40-Prozent-Marke kratzen und auf 38 Prozent Zustimmung kommen, teilen sich Ã–VP und SPÃ– mit je 20 Prozent abgeschlagen Platzt zwei. Dahinter liegen die GrÃ¼nen mit acht Prozent und die Neos mit sieben Prozent. Und in der Kanzlerfrage gibt es ohnehin keine Konkurrenz mehr fÃ¼r Herbert Kickl. 

Neuwahlen schon 2027

Kickl, von Journalisten gefragt, wie lange die Dreier-Koalition halten werde, antwortete, dass es nach den Landtagswahlen in OberÃ¶sterreich 2027 soweit sein kÃ¶nnte, dass es zu Neuwahlen kommt. Dann kÃ¶nnten die Ã–VP-FunktionÃ¤re aufwachen und die Zusammenarbeit mit der SPÃ– und Neos platzen lassen. 

Schicksalsgemeinschaft gegen Kickl

NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz sagte diese Woche bei einer Veranstaltung, dass sich die drei Parteien auf eine Schicksalsgemeinschaft eingelassen hÃ¤tten, um Herbert Kickl als Volkskanzler zu verhindern. Dennoch gebe es zwischen Ã–VP, SPÃ– und Neos groÃŸe inhaltliche Differenzen, die zu einem vorzeitigen Bruch der Ampel fÃ¼hren kÃ¶nnte.Â 

Kickl fÃ¼r Kanzlerschaft gerÃ¼stet

Der FPÃ–-Parteichef scheint fÃ¼r die Kanzlerschaft gerÃ¼stet und voll Tatendrang. In einem Interview fÃ¼r die “ZIB2” sagte er:

Ich hoffe, dass die freiheitliche Partei auf Bundesebene das groÃŸe Ziel erreichen kann, eine Regierung anzufÃ¼hren â€“ und zwar mit deutlicher Mehrheit. Ich glaube, dass wir nur noch eine Wahl davon entfernt sind. Und dann haben wir den ganz groÃŸen Ehrgeiz, zu beweisen, dass dieser System-Wechsel, von dem wir immer sprechen, weg von einer Politik â€švon oben herabâ€˜ hin zu einem dienen der eigenen BevÃ¶lkerung von Erfolg getragen wird.Â 

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