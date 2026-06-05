FÃ¼r Stocker und Co. wird es eng: Jeder zweite Ã–sterreicher wÃ¼nscht sich Neuwahlen

FPÃ–-Chef Herbert Kickl sagte es offen: â€žWir sind nur noch eine Wahl von der Volkskanzlerschaft entferntâ€œ. Diese Wahl kÃ¶nnte frÃ¼her stattfinden als gedacht: Denn laut einer INSA-Umfrage fÃ¼r exxpressÂ wÃ¼nscht sich schon jeder Zweite vorgezogene Neuwahlen.Â

Widerstand gegen Ampel wÃ¤chst

Geht es nach den Ã–sterreichern, sprechen sich 43 Prozent fÃ¼r Neuwahlen aus, 42 Prozent sind dagegen und 15 Prozent haben keine Meinung dazu. Der klare Wert Ã¼berrascht, auch wenn die Unzufriedenheit unter den Menschen gegen die Verlierer-Ampel aus Ã–VP, SPÃ– und Neos von Tag zu Tag spÃ¼rbar wÃ¤chst.Â

Kickl in Kanzlerfrage ohne Konkurrenz

Diese Stimmung spiegelt auch die Sonntagsfrage wider: WÃ¤hren die Blauen weiter an der 40-Prozent-Marke kratzen und auf 38 Prozent Zustimmung kommen, teilen sich Ã–VP und SPÃ– mit je 20 Prozent abgeschlagen Platzt zwei. Dahinter liegen die GrÃ¼nen mit acht Prozent und die Neos mit sieben Prozent. Und in der Kanzlerfrage gibt es ohnehin keine Konkurrenz mehr fÃ¼r Herbert Kickl.

Neuwahlen schon 2027

Kickl, von Journalisten gefragt, wie lange die Dreier-Koalition halten werde, antwortete, dass es nach den Landtagswahlen in OberÃ¶sterreich 2027 soweit sein kÃ¶nnte, dass es zu Neuwahlen kommt. Dann kÃ¶nnten die Ã–VP-FunktionÃ¤re aufwachen und die Zusammenarbeit mit der SPÃ– und Neos platzen lassen.

Schicksalsgemeinschaft gegen Kickl

NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz sagte diese Woche bei einer Veranstaltung, dass sich die drei Parteien auf eine Schicksalsgemeinschaft eingelassen hÃ¤tten, um Herbert Kickl als Volkskanzler zu verhindern. Dennoch gebe es zwischen Ã–VP, SPÃ– und Neos groÃŸe inhaltliche Differenzen, die zu einem vorzeitigen Bruch der Ampel fÃ¼hren kÃ¶nnte.Â

Kickl fÃ¼r Kanzlerschaft gerÃ¼stet

Der FPÃ–-Parteichef scheint fÃ¼r die Kanzlerschaft gerÃ¼stet und voll Tatendrang. In einem Interview fÃ¼r die “ZIB2” sagte er: