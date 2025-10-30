Herbert Kickl

Herbet Kickl, von 2017 bis 2019 Innenminister, gründete eine Ermittlungsbehörde gegen den Sozialbetrug. Diese kann nun auf großartige Erfolge verweisen.

Foto: Michael Lucan / Wikimedia CC BY-SA 3.0 DE

Innenministerium

30. Oktober 2025 / 08:22 Uhr

Dank Kickl: Polizeierfolg im Kampf gegen Betrug am Sozialsystem

Medien berichten derzeit überschwenglich über den Polizeierfolg im Kampf gegen Betrug am Sozialsystem – zuletzt gestern, Mittwoch, der Kurier. Dabei wird geflissentlich „vergessen“, jenen Mann zu erwähnen, der die Task Force Sozialleistungebetrug als Innenminister eingrichtet hat: Herbert Kickl.

Tausende Betrugsfälle aufgedeckt

Diese Task Force Sozialleistungsbetrug (TF SOLBE) wurde 2018 von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl im Bundeskriminalamt eingerichtet, um kriminellen Missbrauch systematisch zu erfassen und zu bekämpfen. Ein Riesenerfolg, wie jetzt der Kurier schrieb: Denn allein in Niederösterreich konnten dadurch 3.000 Betrugsfälle mit einer enormen Schadenssumme von 25 Millionen Euro in sechs Jahren aufgedeckt werden, heuer bereits 550.

Sozialbetrüger kommen zu zwei Drittel aus dem Ausland

In der Statistik der aufgedeckten Fälle stammen die Beschuldigten zu einem Drittel aus Österreich und zu zwei Drittel aus dem EU-Raum und Drittstaaten. Der niederöstereichische Polizeidirektor Franz Popp sagte gegenüber dem Kurier: Gebe es die Ermittlungen der TF SOLBE nicht, wäre die Schadenssummen um ein Vielfaches höher. Wie hoch er die Dunkelziffer einschätze, fragte die Zeitung: „Sie dürfte hoch sein“, antwortete Popp.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

30.

Okt

08:22 Uhr
30. Oktober 2025

Dank Kickl: Polizeierfolg im Kampf gegen Betrug am Sozialsystem

30. Oktober 2025

Studie: Hinweise auf Zusammenhang zwischen Impfung und Krebs

29. Oktober 2025

SPÖ-Frauenministerin phantasiert “aggressives Verhalten” von Lebensschützern herbei

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.