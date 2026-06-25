FPÃ– bleibt standhaft: WÃ¤hrend BrÃ¼ssel China belehrt, bleiben Europas Probleme ungelÃ¶st

Am 30. April verabschiedete das EuropÃ¤ische Parlament mit groÃŸer Mehrheit eine Resolution gegen das neue chinesische â€žGesetz zur FÃ¶rderung der nationalen Einheit und des Fortschrittsâ€œ. Das Gesetz wurde vom Nationalen Volkskongress der Volksrepublik China bereits im MÃ¤rz beschlossen und soll am 1. Juli 2026 in Kraft treten.

FPÃ– enthielt sich der Stimme

WÃ¤hrend Vertreter der etablierten Parteien erneut den moralischen Zeigefinger erhoben, zeigte die FPÃ– eine bemerkenswerte Geschlossenheit: Alle sechs freiheitlichen Europaabgeordneten enthielten sich der Stimme.

Damit verweigerte sich die FPÃ– einem politischen Schauspiel, das immer hÃ¤ufiger zum Alltag in BrÃ¼ssel geworden ist. Statt sich mit den realen Problemen Europas zu befassen, beschÃ¤ftigt sich das EuropÃ¤ische Parlament regelmÃ¤ÃŸig mit Resolutionen Ã¼ber die Innenpolitik anderer Staaten.

Ã–VP vorne mit dabei

Zu den UnterstÃ¼tzern der Resolution gehÃ¶rten unter anderem der Ã–VP-Europaabgeordnete Reinhold Lopatka sowie weitere Vertreter der etablierten Fraktionen. Lopatka war sogar Mitunterzeichner des gemeinsamen Resolutionsantrags.

Problem werden nicht gelÃ¶st

Die Frage ist jedoch berechtigt: Welche konkreten Probleme Ã¶sterreichischer BÃ¼rger werden dadurch gelÃ¶st?

Sinken dadurch die Energiepreise?

Wird dadurch die illegale Migration nach Europa gestoppt?

Werden dadurch die Sicherheitsprobleme in europÃ¤ischen StÃ¤dten geringer?

Die Antwort lautet offensichtlich: Nein.

BrÃ¼ssel belehrt die Welt

Stattdessen entsteht immer hÃ¤ufiger der Eindruck, dass BrÃ¼ssel glaubt, die Welt belehren zu mÃ¼ssen, wÃ¤hrend die Herausforderungen im eigenen Haus ungelÃ¶st bleiben.

Gerade jene Parteien, die in Ã–sterreich und Europa seit Jahren politische Verantwortung tragen, sollten sich zuerst ihrer eigenen Bilanz stellen. Die BÃ¼rger erwarten LÃ¶sungen fÃ¼r steigende Lebenshaltungskosten, wirtschaftliche Unsicherheit, Grenzschutz und Ã¶ffentliche Sicherheit â€“ nicht stÃ¤ndig neue Resolutionen Ã¼ber die Innenpolitik anderer Staaten.

Politische Vernunft

Die FPÃ– hat mit ihrer geschlossenen Enthaltung einen anderen Weg gewÃ¤hlt. Sie hat sich weder an einer Verteidigung chinesischer Politik beteiligt noch an einer symbolischen Verurteilung, deren praktischer Nutzen fÃ¼r Ã–sterreich gegen Null geht.

Das ist ein Zeichen politischer Vernunft.

Wer Ã¶sterreichische Interessen vertreten will, sollte sich zuerst um Ã–sterreich kÃ¼mmern.

Europa braucht weniger ideologische AuÃŸenpolitik und mehr Konzentration auf die eigenen BÃ¼rger. Solange BrÃ¼ssel lieber Ã¼ber Peking diskutiert als Ã¼ber die Probleme in Wien, Graz oder Linz, wird die Distanz zwischen den Institutionen und den Menschen weiter wachsen.

Die freiheitlichen Europaabgeordneten haben mit ihrer Entscheidung gezeigt, dass sie diesen Irrweg nicht mittragen wollen.