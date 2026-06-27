Von der Leyens Chat-Nachrichten mit Selenskyj bleiben unter Verschluss

WÃ¤hrend die EU Ã¼ber die private Kommunikation ihrer BÃ¼rger Ã¼berwachen lassen will, bleiben die Nachrichten rund um einen geheimen Gruppenchat mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj und EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen offenbar unter Verschluss.

BÃ¼rger ausspionieren, Establishment schÃ¼tzen

Der EU-BÃ¼rgerbeauftragte soll klÃ¤ren, ob die EuropÃ¤ische Kommission rechtswidrig den Zugang zu Nachrichten verweigert hat, die in dem geheimen Gruppenchat mit Selenskyj und mehreren europÃ¤ischen Spitzenpolitikern ausgetauscht wurden. WÃ¤hrend die EU seit Jahren Ã¼ber strengere Regeln zur Ãœberwachung privater Chats verhandelt, hÃ¤lt sie ihre eigenen Nachrichten also unter Verschluss.

Nicht der erste von-der-Leyen-Skandal um geheime Chat-Nachrichten

Neu ist dieses Gebaren des EU-Establishments nicht: Bereits zwischen Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla gab es wÃ¤hrend der Corona-Impfstoffverhandlungen 2021 Textnachrichten, deren Inhalt die EU-Kommission nicht herausgeben wollte. Die Nachrichten standen im Zusammenhang mit dem groÃŸen Impfstoffdeal der EU; spÃ¤ter erklÃ¤rte die Kommission, die SMS seien nicht auffindbar oder gelÃ¶scht worden, wÃ¤hrend ein EU-Gericht 2025 entschied, dass die Kommission die Herausgabe nicht ohne Weiteres verweigern durfte.

Massiver Angriff auf PrivatssphÃ¤re

WÃ¤hrend auch im aktuellen Fall keine Transparenz herrscht, plant die Kommission die Ãœberwachung privater Nachrichten zwischen einfachen BÃ¼rgern. Bei der geplanten Chat-Kontrolle geht es darum, Messenger-Dienste zu einer stÃ¤rkeren PrÃ¼fung von Inhalten zu verpflichten. Das Vorhaben ist wegen der Risiken fÃ¼r Datenschutz und Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung hoch umstritten. Das EuropÃ¤ische Parlament hat ein massenhaftes Scannen privater Chats zuletzt abgelehnt beziehungsweise deutlich eingeschrÃ¤nkt. Dennoch bleiben die Ãœberwachungs-Phantasien der BrÃ¼sseler Elite lebendig.