Ursula von der Leyen hat einen neuen Grund zum Feiern â€“ die EuropÃ¤er hingegen weniger. Die PrÃ¤sidentin der EuropÃ¤ischen Kommission prÃ¤sentierte am gestrigen Montag in einem Post auf X ihren â€žbewegenden Erfolgâ€œ. Bei der zweiten Sitzung der Palestine Donor Group in BrÃ¼ssel seien fast 900 Millionen Euro fÃ¼r die frÃ¼he Erholung im Gazastreifen zusammengekommen.

Die Geberkonferenz und ihre Zahlen

Die â€žTeam Gaza Initiativeâ€œ wurde am 13. Juli 2026 in der belgischen Hauptstadt aus der Taufe gehoben. Koordiniert von der EU-Kommissarin fÃ¼r das Mittelmeer, Dubravka Å uica, und dem palÃ¤stinensischen Premierminister Mohammad Mustafa, sollen die Mittel in konkrete Projekte flieÃŸen: Wiederherstellung von Wasser- und SanitÃ¤ranlagen, Beseitigung von TrÃ¼mmern, Wiederaufbau von Gesundheitseinrichtungen und StÃ¤rkung der Nahrungsmittelsysteme. Beteiligt sind neben der EuropÃ¤ischen Kommission die Weltbank, die EuropÃ¤ische Investitionsbank sowie Staaten wie Deutschland, Frankreich, GroÃŸbritannien, Spanien, Italien, die Niederlande, Schweden, Norwegen, DÃ¤nemark, Finnland, Japan, die Schweiz und Belgien. Insgesamt 65 LÃ¤nder und Organisationen zeichneten mit. Die exakte Summe der Zusagen belÃ¤uft sich auf 883,6 Millionen Euro.

Was fÃ¼r EuropÃ¤er teuer ist, ist fÃ¼r â€žVon der Leyen herzerwÃ¤rmend”

Von der Leyen stellte den Beschluss als gemeinschaftlichen Erfolg dar. Die Initiative soll zugleich die PalÃ¤stinensische AutonomiebehÃ¶rde finanziell stabilisieren und den Weg fÃ¼r weitere Reformen ebnen. Premierminister Mustafa dankte den Partnern fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung und verband sie mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-LÃ¶sung. Die Gelder sollen unter enger Ãœberwachung vergeben werden, betonten die Organisatoren. Die Worte der Kommissionschefin, die sogleich eine Liste unterstÃ¼tzender Nationen anfÃ¼hrte, fielen pathetisch aus:

Es ist herzerwÃ¤rmend, den Erfolg unseres heutigen zweiten Treffens der Gebergruppe fÃ¼r PalÃ¤stina zu sehen, an dem 65 LÃ¤nder und Institutionen teilgenommen haben. Wir haben fast 900 Millionen Euro fÃ¼r den frÃ¼hen Wiederaufbau im Gazastreifen gesammelt.

Der Kontrast zur RealitÃ¤t vor Ort

UN- und EU-SchÃ¤tzungen beziffern den Bedarf fÃ¼r einen vollstÃ¤ndigen Wiederaufbau auf bis zu 71 Milliarden Dollar Ã¼ber die nÃ¤chsten zehn Jahre. Die zugesagten 883,6 Millionen Euro decken damit nur einen kleinen jenes Plans, der fÃ¼r EU-BÃ¼rger noch viel teurer kommen dÃ¼rfte.