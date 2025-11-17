â€žPfizergateâ€œ: Skandal-Aufdecker erklÃ¤rt von der Leyens Impfstoff-Skandal

FrÃ©deric Baldan hatte EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen wegen des milliardenschweren EU-Impfstoff-GeschÃ¤fts und von der Leyens Textnachrichten an Pfizer-Chef Albert Bourla vor Gericht gebracht – kurz darauf wurden ihm und seinem Umfeld mehrere Bankkonten gesperrt. Im Interview mit dem freiheitlichen EU-Abgeordneten Gerald Hauser erhebt der belgische Lobbyist und Autor des Buches â€žThe Global Covid Cartelâ€œ erneut schwere VorwÃ¼rfe gegen die EU-Kommission.

EU-BehÃ¶rden wollten nicht ermitteln

Ohne jegliche Transparenz hatte die EU-Kommission Corona-Impfstoffe im Wert von 35 Milliarden Euro (!) eingekauft. Die belgische Justiz hatte Baldans Anzeige gegen von der Leyen im JÃ¤nner 2025 fÃ¼r unzulÃ¤ssig erklÃ¤rt, weil kein â€žpersÃ¶nlicher Schadenâ€œ vorgelegen habe. Auch das Berufungsgericht bestÃ¤tigte die Entscheidung. Im Mai rÃ¼gte dann aber der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) die EU-Kommission, weil diese keine nachvollziehbare ErklÃ¤rung liefern konnte, warum die SMS nicht mehr auffindbar waren. Die belgische Staatsanwaltschaft und spÃ¤ter auch das EuropÃ¤ische Amt fÃ¼r BetrugsbekÃ¤mpfung (EPPO) hatten keinen Ermittlungsbedarf gesehen. Baldans Fazit: Diese Entscheidungen zeigen ein strukturelles Problem und lassen Zweifel an der UnabhÃ¤ngigkeit des EPPO aufkommen.

FragwÃ¼rdige Experten, Stiftungen und internationale Organisationen

FÃ¼r Baldan ist klar: GroÃŸe Stiftungen, internationale Organisationen sowie einzelne Beratungsfirmen – wie etwa die Bill and Melinda Gates Stiftung oder das Weltwirtschaftsforum (WEF) – haben erheblichen Einfluss auf Entscheidungen der EU-Kommission gehabt, besonders wÃ¤hrend der Corona-Pandemie. Er wirft von der Leyen vor, bei ihrem Amtsantritt nicht alle frÃ¼heren TÃ¤tigkeiten und Kontakte transparent offengelegt zu haben. Zudem kritisiert er die Auswahl bestimmter Experten durch von der Leyen, die gleichzeitig finanzielle Verbindungen zu privaten Stiftungen gehabt hÃ¤tten: Ein belgischer Lobbyist sei gleichzeitig auch von der Bill und Melinda Gates Stiftung bezahlt worden.

Geheimverhandlungen Ã¼ber milliardenschweren Auftrag

Ein zentraler Punkt seiner Kritik betrifft die Verhandlungen Ã¼ber Corona-Impfstoffe. Baldan fÃ¼hrt aus, dass von der Leyen die zustÃ¤ndigen EU-Gremien umgangen und direkt mit der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung eines Impfstoff-Herstellers und ohne Mandat der Mitgliedsstaaten verhandelt hatte. Im Transparenzregister, in dem solche Treffen vermerkt werden mÃ¼ssen, findet man dazu aber nichts. Besonders brisant ist dabei, dass Textnachrichten zwischen ihr und dem Hersteller gelÃ¶scht wurden – ein mÃ¶glicher Fall der Vernichtung Ã¶ffentlicher Dokumente. Die Kommission hatte bestÃ¤tigt, dass solche Nachrichten existierten, aber sie nie offengelegt; juristisch ist die Frage weiterhin ungeklÃ¤rt.

Empfindliche Konsequenzen fÃ¼r Baldan

Weiter berichtet er von beruflichen und finanziellen Repressalien: Er wurde aus dem EU-Lobbyregister gestrichen, auÃŸerdem wurden seine Bankkonten sowie Konten seines familiÃ¤ren und beruflichen Umfelds gekÃ¼ndigt. Wie berichtet, wurde sogar das Sparbuch seines fÃ¼nfjÃ¤hrigen Sohns gekÃ¼ndigt. Er vermutet staatliche Interventionen gegen ihn – und zeigt sich optimistisch: Gemeinsam mit seinem Anwalt will er dagegen vorgehen.

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