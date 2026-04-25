â€žVerbotene Beihilfe fÃ¼r ORFâ€œ: KommAustria schickte Beschwerde ans Gericht

Die KommunikationsbehÃ¶rde Austria (KommAustria) hat unzensuriert jetzt mitgeteilt, dass unsere KonkurrentenbeschwerdeÂ wegen der mutmaÃŸlich verbotenen Beihilfe der Regierung an den ORF in HÃ¶he von 90 Millionen Euro an das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) weitergeleitet wurde.Â

Unzensuriert legt sich mit dem ORF an

Unzensuriert bleibt also dran und will inhaltlich geklÃ¤rt wissen, ob diese Beihilfe rechtskonform ist. Wie berichtet, hatten wir uns mit dem ORF angelegt, weil die Verlierer-Ampel dem ohnehin schon mit ZwangsbeitrÃ¤gen finanzierten Staatsfunk jÃ¤hrlich auch noch 90 Millionen Euro als Beihilfe Ã¼berweist. BegrÃ¼ndet wird das damit, dass dem ORF durch Nichteinhebung einer Umsatzsteuer ein sogenannter Vorsteuerschaden entsteht.

Beihilfe “klar rechtswidrig”

Nach Meinung ausgewiesener Experten ist diese Beihilfe klar rechtswidrig. Denn die Einhebung der Haushaltsabgabe samt der 90-Millionen-Hilfe Ã¼berschreitet die 20-Prozent-Grenze fÃ¼r staatliche Beihilfen an Unternehmen, die nach Europarecht verboten ist. Weder Haushaltsabgabe noch die 90-Millionen-Euro-Beihilfe sind bei der EU-Kommission gemeldet beziehungsweise notifiziert worden, was nach Ansicht von Fachleuten zusÃ¤tzlich eine Rechtsverletzung darstellt.

Vor inhaltlicher Entscheidung gedrÃ¼ckt

Die MedienbehÃ¶rde KommAustria hat die Konkurrentenbeschwerde mit der BegrÃ¼ndung â€žabgeschasseltâ€œ, dass der ORF ja nicht vom Vorliegen einer europarechtlich verbotenen Beihilfe ausgehen wÃ¼rde, sondern davon, dass die ORF-Bestimmungen zur Zahlung der Kompensation fÃ¼r den Vorsteuerschaden gÃ¼ltig seien. Mit anderen Worten: Die MedienbehÃ¶rde drÃ¼ckte sich vor einer inhaltlichen Entscheidung und wies die Beschwerde zurÃ¼ck.Â

Gericht entscheidet

Die BegrÃ¼ndung der KommAustria sei geradezu absurd, behaupten Experten fÃ¼r Wirtschaft- und Steuerrecht. Auf Grundlage dieser Expertise hat unzensuriert nun beim Bundesverwaltungsgericht beantragt, den Bescheid der KommAustria mit der ZurÃ¼ckweisung der Beschwerde ersatzlos aufzuheben. Damit soll die MedienbehÃ¶rde gezwungen werden, Ã¼ber die Konkurrentenbeschwerde inhaltlich zu entscheiden.

Nach der Beschwerde von unzensuriert gegen den Bescheid der KommAustria hat die KommuniksationsbehÃ¶rde diese dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegt. Mit einem BVwG-Urteil ist innerhalb von sechs Monaten zu rechnen.