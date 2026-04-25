Nach OrbÃ¡ns Abwahl: EU drÃ¼ckt beim Ukraine-Beitritt aufs Tempo

Nach Viktor OrbÃ¡ns Wahlniederlage bei den Parlamentswahlen in Ungarn drÃ¼ckt die EU beim Ukraine-Beitritt aufs Tempo: RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa forderte die Ã–ffnung des ersten Verhandlungsclusters, wÃ¤hrend der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj Symbolpolitik ablehnt und, wie berichtet, sich nur mit einer vollwertigen Mitgliedschaft zufrieden geben will.

OrbÃ¡ns Blockade endet

Ungarn unter OrbÃ¡n hatte den Prozess jahrelang gebremst: Budapest legte Vetos gegen die Ã–ffnung der sogenannten Cluster ein sowie gegen Hilfspakete und Sanktionen. Nach OrbÃ¡ns Abwahl Ã¼bernimmt nun der designierte MinisterprÃ¤sident PÃ©ter Magyar, der zwar als EU-freundlicher gilt, jedoch ebenfalls keinen schnellen Beitritt der Ukraine befÃ¼rwortet.

Erster Cluster im Visier

Die Ukraine ist seit Juni 2022 EU-Beitrittskandidat, die Verhandlungen begannen im Juni 2024, das Screening wurde im September 2025 abgeschlossen. Der nÃ¤chste Schritt ist die ErÃ¶ffnung der Cluster zu Rechtsstaatlichkeit, Justiz und Verwaltung. Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas sprach von â€žneuen UmstÃ¤ndenâ€œ und â€žroten Linienâ€œ, die nun wegfallen kÃ¶nnten.

Ukraine will vollwertiges Mitglied werden

Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron forderte einen â€žprÃ¤zisen Kalenderâ€œ fÃ¼r die Aufnahme der Ukraine und Moldaus. Die Ukraine sehe sich bereit fÃ¼r sechs Cluster und betrachte den Beitritt als Sicherheitsgarantie fÃ¼r Europa, betonte unterdessen Selenskyj. Kallas verwies zudem auf den geopolitischen Nutzen: Die Ukraine verfÃ¼ge Ã¼ber Europas grÃ¶ÃŸte Armee und kÃ¶nne damit EU-Verteidigung und Binnenmarkt stÃ¤rken.

Viele offene Fragen

Magyar priorisiert unterdessen den Schutz der ungarischen Minderheit in der Ukraine. Kroatiens Premierminister Andrej PlenkoviÄ‡ warnt vor unrealistischen Zielmarken wie 2027. Offen bleiben zentrale Fragen zu EU-Haushaltsbelastung, Agrarreformen, KorruptionsbekÃ¤mpfung und Sicherheit wÃ¤hrend des Krieges. Was aus den ukrainischen Ambitionen am Ende wird, bleibt abzuwarten, denn EU-Beitrittsverhandlungen dauern Ã¼blicherweise viele Jahre â€“ die GesprÃ¤che mit der TÃ¼rkei etwa stecken seit 2005 fest.