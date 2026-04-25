40 Personen bald arbeitslos? Konzert-Veranstalter bangt um â€žMozart-VerkÃ¤uferâ€œ

Wie lange und in welchen Bereichen dÃ¼rfen die sogenannten Mozart-VerkÃ¤ufer in der Wiener Innenstadt noch Karten fÃ¼r Konzerte verkaufen? Diese Frage beschÃ¤ftigt den Veranstalter von Mozart- und StrauÃŸ-Konzerten, Fitim Velija, der diese TÃ¤tigkeit bereits seit 23 Jahren ausÃ¼bt und nun vor einer ungewissen Zukunft steht.

Keine Antwort von Sima auf Presseanfrage

Unzensuriert wollte von der zustÃ¤ndigen PlanungsstadtrÃ¤tin Ulli Sima (SPÃ–) Klarheit Ã¼ber die Zukunft der TicketverkÃ¤ufer auf der StraÃŸe, doch eine entsprechende Presseanfrage ignorierte sie. In einer frÃ¼heren Stellungnahme gegenÃ¼ber dem ORF sagte Sima, dass es ab Mai eine â€žZonierungsverordnungâ€œ geben werde. Am Stephansplatz, in der KÃ¤rntner StraÃŸe, am Herbert-von-Karajan-Platz und am Graben in der Inneren Stadt sollen â€žMozart-VerkÃ¤uferâ€œ untersagt werden.

Musiker stehen ohne Job da

â€žWenn das kommt, muss ich meine Firma zusperrenâ€œ, beklagte Velija, der auf diesen PlÃ¤tzen 60 Prozent seiner KartenverkÃ¤ufe fÃ¼r die Konzerte im Haus der Industrie tÃ¤tigt und dafÃ¼r pro Quartal 300 Euro an den Magistrat entrichtet. 40 Personen kÃ¶nnten dadurch arbeitslos werden, hauptsÃ¤chlich Musiker. Eine beliebte Touristen-Attraktion wÃ¼rde damit ebenfalls verschwinden.

Steckt ein Politikum dahinter?

Hinter dieser Entscheidung der Stadt vermutet Velija ein Politikum. Treibende Kraft hinter dem Verbot soll seiner Meinung nach ein Ã–VP-naher Wirtschaftskammer-FunktionÃ¤r sein, der an einem anderen Tourismus-Hotspot der Stadt Karten verkauft und Konzerte veranstaltet. Unzensuriert hat auch diesen Mann um eine Stellungnahme gebeten. Doch auch er wollte â€“ ebenso wie Sima â€“ die Presseanfrage nicht beantworten.