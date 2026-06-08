â€žBeispiellose Schamlosigkeitâ€œ: Ã–VP und SPÃ– wollen ParteienfÃ¶rderung erhÃ¶hen

Ã–VP und SPÃ– wollen bei der BevÃ¶lkerung sparen, jedoch keinesfalls bei sich selbst: Beide Parteien planen trotz der desastrÃ¶sen Budgetlage, die ParteienfÃ¶rderung zu erhÃ¶hen. Das ruft auch FPÃ–-Chef Herbert Kickl auf den Plan, der der schwarz-roten Selbstbedienung eine klare Absage erteilt.

BÃ¼rger mÃ¼ssen fÃ¼r Regierungsversagen zahlen

Kickl sieht darin eine â€žbeispiellose Schamlosigkeitâ€œ. Es sei â€žunertrÃ¤glich, dass die BÃ¼rger fÃ¼r das finanzielle Versagen einer abgehobenen politischen Kaste bluten mÃ¼ssen, wÃ¤hrend sich die Systemparteien selbst bedienenâ€œ. â€žDiese Bundesregierung und ihre VorgÃ¤nger haben Ã–sterreich in eine historische Schuldenmisere gestÃ¼rzt, und nun wollen sich die Verursacher auch noch auf Kosten der Steuerzahler die eigenen Taschen fÃ¼llenâ€œ, so Kickl. â€žDiese Dreistigkeit und Ungerechtigkeit gegenÃ¼ber der eigenen BevÃ¶lkerung ist unertrÃ¤glich.â€œ

Der Chef der grÃ¶ÃŸten Oppositionspartei sieht darin eine â€žNagelprobe fÃ¼r die AnkÃ¼ndigung der Regierungsparteien, im System sparen zu wollenâ€œ. Wenn Ã–VP und SPÃ– hier mauerten, offenbarten sie ihre wahren Absichten, stellte er klar.

Neos-Widerstand bleibt ungehÃ¶rt

Anders als Volkspartei und Sozialdemokratie wollen die Neos die ParteienfÃ¶rderung sogar kÃ¼rzen. Doch der pinke Widerstand sei zwecklos, stellte Kickl fest: Dass die Neos â€žhier vÃ¶llig machtlos gegenÃ¼ber dem schwarz-roten Systemâ€œ seien, beweise â€žihre bloÃŸe Funktion als dessen SteigbÃ¼gelhalter und Machterhalterâ€œ.

Ã–sterreicher wollen Systemwechsel

FÃ¼r Kickl braucht es einen lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤lligen Systemwechsel, wie der blaue Parteiobmann mitteilte: â€žDie Menschen kommen mit ihrem Einkommen nicht mehr aus, das politische System verschlingt das Steuergeld der BÃ¼rger, und unser Wohlstand erodiertâ€œ. Man dÃ¼rfe nicht darauf vertrauen, dass die Verursacher dieser Katastrophe sie auch wieder lÃ¶sen werden, warnte er. Dieses System sei am Ende, die BevÃ¶lkerung habe das lÃ¤ngst erkannt. Der Systemwechsel sei jetzt notwendiger denn je â€“ â€ždie Ã–sterreicher wÃ¼nschen ihn sich, und die FPÃ– steht bereit, diesen echten Wandel fÃ¼r unser Land und seine Menschen anzufÃ¼hren!â€œ