Unfassbar: Budgetgesetze fehlen, auch weil Ã–VP und SPÃ– den Hals nicht voll kriegen

Am kommenden Mittwoch steht das Doppelbudget 2027/28 auf der Tagesordnung im Nationalrat. Doch bis heute hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÃ–) nicht die nÃ¶tigen Budgetbegleitgesetze geliefert, obwohl der Zeitplan lÃ¤ngst eng geworden ist.

Die eigentlich vorgesehene Begutachtungsfrist ist damit kaum noch realistisch einzuhalten.

Ã–VP und SPÃ– wollen mehr Geld

Offiziell heiÃŸt es aus der Koalition, es gehe nur noch um letzte Abstimmungen. Abstimmungen unter anderem zur kÃ¼nftigen HÃ¶he der ParteienfÃ¶rderung. Ã–VP und SPÃ– wollen mehr Geld fÃ¼r (ihre) Parteien und streben nach Medienberichten eine Anpassung an die Inflation an. Die Neos sind zurÃ¼ckhaltender, sie wollen im Idealfall ein Einfrieren oder sogar eine KÃ¼rzung. Eine neuerliche Nulllohnrunde fÃ¼r Spitzenpolitiker ist finanziell allerdings nur ein kleiner Hebel im Vergleich zur ParteienfÃ¶rderung.

Sinkende WÃ¤hlerzustimmung sorgt fÃ¼r FinanznÃ¶te

FÃ¼r die Parteien geht es um viel Geld: Allein auf Bundesebene umfasst die ParteienfÃ¶rderung rund 80 Millionen Euro. Ã–sterreichweit liegt das Volumen bei etwa 260 Millionen Euro Gerade Ã–VP und SPÃ–, deren Parteiapparate personalintensiv und kostspielig sind, stehen wegen sinkender WÃ¤hlerzustimmung unter finanziellem Druck.

Junos legen Finger in die Wunde

Mit Kritik reagierten auch die Junos, die Jugendorganisation der Neos. Bundesvorsitzende Sophie Wotschke sagte:

WÃ¤hrend BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger mit notwendigen SparmaÃŸnahmen konfrontiert sind, wollen sich Teile der Politik offenbar selbst von diesen Anstrengungen ausnehmen. Das wÃ¤re ein vÃ¶llig falsches Signal.

Damit setzen die Junos eine klare Botschaft an die Mutterpartei ab: â€žDie ParteienfÃ¶rderung darf keinesfalls erhÃ¶ht werden. Mittelfristig braucht es vielmehr eine Senkung der ParteienfÃ¶rderung.â€œ

Aufforderung von Rechnungshof

RechnungshofprÃ¤sidentin Margit Kraker hatte bereits vor zwei Wochen Kritik an der ParteienfÃ¶rderung geÃ¤uÃŸert und Einsparungspotenzial gesehen. Nun greift die FPÃ– die Debatte scharf auf.

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz sieht in dem Streit einen Beleg fÃ¼r das Versagen der Regierung. Laut ihm liefere die Koalition ein â€žskandalÃ¶ses Schauspielâ€œ. FÃ¼r Schnedlitz ist das Vorgehen â€žsymptomatisch fÃ¼r eine Regierung, der es nur noch um sich selbst, um ihr Geld und um ihre Posten geht und nicht um die Ã–sterreicherâ€œ.

Sparen bei BÃ¼rgern

Besonders scharf kritisiert Schnedlitz, dass bei BÃ¼rgern gespart werde, wÃ¤hrend die Regierungsparteien Ã¼ber ihre eigene Finanzierung verhandelten:

Es ist der Gipfel der Kaltherzigkeit und Gier: WÃ¤hrend man den Pensionisten die volle Inflationsanpassung verweigert, faktisch die Pensionen kÃ¼rzt und bei den Familienleistungen den Sparstift ansetzt, streitet diese Verlierer-Truppe hinter verschlossenen TÃ¼ren darum, sich selbst die Taschen noch voller zu machen.

SchÃ¤biger und abgehobener gehe es â€žwirklich nicht mehrâ€œ.

Forderung nach RÃ¼cktritt

FÃ¼r Schnedlitz ist die Regierung jedenfalls politisch am Ende. Er fordert Konsequenzen: â€žDiese Regierung ist lÃ¤ngst am Ende. Wer derart offensichtlich an den BedÃ¼rfnissen der eigenen BevÃ¶lkerung vorbei regiert, hat jede Legitimation verloren. Das Gebot der Stunde kann nur der sofortige RÃ¼cktritt dieser Verlierer-Ampel und umgehende Neuwahlen sein.â€œ