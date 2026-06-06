â€žPolitischer Wahnsinnâ€œ bei EU-Beitritt: Stocker will Gleichberechtigung von Westbalkan-LÃ¤ndern mit Ukraine

Ã–VP-Kanzler Christian Stocker lÃ¤sst mit einer bemerkenswerten Forderung aufhorchen: Er will hinsichtlich der EU-BeitrittsgesprÃ¤che die LÃ¤nder des Westbalkans mit dem korruptionsgeplagten Kriegsland Ukraine gleichstellen.

â€žVerantwortungslosâ€œ und â€žlÃ¤cherlichâ€œ

â€žSchlichtweg verantwortungslosâ€œ, nannte das die FPÃ–-AuÃŸenpolitik- und EU-Sprecherin Susanne FÃ¼rst. Auch mit Blick auf die Sicherheit sei der unbedingte Wille der Systemparteien, die Ukraine in die EU zu holen, â€žpolitischer Wahnsinnâ€œ. Zudem erinnerte sie daran, dass die Westbalkan-LÃ¤nder bereits seit vielen Jahren Ã¼ber einen EU-Beitritt verhandeln â€“ jetzt eine Gleichbehandlung zu fordern, sei â€žgeradezu lÃ¤cherlichâ€œ.

Kopenhagener Kriterien mÃ¼ssen eingehalten werden

Auch die Westbalkan-LÃ¤nder will FÃ¼rst nicht um jeden Preis in der EU sehen. Die Kopenhagener Kriterien â€“ die politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r einen EU-Beitritt â€“ mÃ¼ssten weiterhin gelten und â€žpunktgenau eingehalten werdenâ€œ. â€žAlles andere wÃ¼rde Nettozahler-Staaten wie Ã–sterreich noch weiter zum reinen Zahlmeister einer Transfer- und Schuldenunion degradieren, was den Steuerzahlern unter keinen UmstÃ¤nden zumutbar istâ€œ, stellte sie klar.

Fairness und Transparenz gegenÃ¼ber Beitrittskandidaten und BÃ¼rgern

Transparenz und Fairness will FÃ¼rst dabei sehen: