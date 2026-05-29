Panik im ORF: Jetzt droht uns sogar die ErhÃ¶hung der Haushaltsabgabe

Wenn die nach EU-Kriterien widerrechtliche Beihilfe der Verlierer-Ampel von jÃ¤hrlich 70 bis 90 Millionen Euro schlagartig wegfÃ¤llt, droht offenbar eine ErhÃ¶hung der Haushaltsabgabe. Das war aus Kreisen des ORF-Stiftungsrats nach der Sitzung am 26. Mai zu erfahren.

Unzensuriert legte sich mit ORF an

Wie berichtet, hat sich unzensuriert mit dem ORF wegen der aus unserer Sicht klar rechtswidrigen Beihilfenzahlung angelegt und Beschwerde bei der KommAustria und in der Folge beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. UnabhÃ¤ngig davon gibt es eine Beschwerde des Verbandes Ã–sterreichischer Zeitungen (VÃ–Z) in BrÃ¼ssel.

Ã–VP fÃ¼r Streichung der “unerlaubten Beihilfe“

Offenbar gibt es Signale, dass das von unzensuriert aufgezeigte Vergehen, nÃ¤mlich, dass Haushaltsabgabe und Beihilfen-Zahlung als Kompensation fÃ¼r entgangene Mehrwertsteuer die von der EU erlaubte 20-Prozent-FÃ¶rderung fÃ¼r ein Unternehmen Ã¼berschreitet, repariert werden muss. Vonseiten der Ã–VP wurde bereits angekÃ¼ndigt, die bis zu 90-Millionen-Euro-Zahlung streichen zu wollen, â€žals Beitrag zur Budgetkonsolidierung”, wie es der schwarze GeneralsekretÃ¤r Nico Marchetti gegenÃ¼ber dem ORF ausdrÃ¼ckte.Â

400 Mitarbeiter sollen Hut nehmen

Die Verlierer-Ampel dÃ¼rfte in dieser Causa also vorpreschen, um im Falle des Falles nicht als Blamierte dazustehen. Und das hat im Stiftungsrat Panik ausgelÃ¶st. SchlieÃŸlich mÃ¼ssten dann ja bis zu 90 Milliarden Euro eingespart werden. Durchgesickert ist, dass 400 Mitarbeiter mit einem Durschnittsgehalt von 100.000 Euro den ORF verlassen mÃ¼ssten. Damit wÃ¼rde sich der Sender rund 40 Millionen Euro, also die HÃ¤lfte der entgangenen Beitragszahlung durch den Bund, ersparen.

ErhÃ¶hung der Haushaltsabgabe

Aber wie kommt der ORF zu den restlichen Millionen? Im Stiftungsrat soll von einer ErhÃ¶hung der Haushaltsabgabe gesprochen worden sein, um trotz SparmaÃŸnahmen die Kosten decken zu kÃ¶nnen. Stiftungsrats-Mitgliedern soll sogar mit persÃ¶nlicher Haftung gedroht worden sein, sollten sie diesem Ansinnen nicht zustimmen. Und sollte sich die Verlierer-Ampel diesem Plan widersetzen, soll es KlagsÃ¼berlegungen des ORF gegen den Bund geben.





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