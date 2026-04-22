Ex-StaatssekretÃ¤rin zu Dornauer-Ausschluss: â€žAus Fehlern nichts gelerntâ€œ

Der Ausschluss des Tiroler Ex-SPÃ–-Chefs Georg Dornauer aus der SPÃ– sorgt nun fÃ¼r heftige Kritik in den eigenen Reihen. Mit einem emotionalen Posting meldete sich heute, Mittwoch, die frÃ¼here SPÃ–-StaatssekretÃ¤rin Christa Kranzl zu Wort.

â€žIch frage mich, war das wirklich notwendig?â€œ, sagte Kranzl auf ihrer Facebook-Seite. â€žWarum lernt die SPÃ– nicht aus ihren Fehlern?â€œ Sie will nicht verstehen, dass der ehemalige SPÃ–-Landeshauptmann-Stellvertreter von Tirol wegen der Forderung, die TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG) mÃ¶ge Ãœbergewinne an die Tiroler zurÃ¼ckzahlen, aus der Partei ausgeschlossen wurde. Und das auch noch einstimmig.Â

Auch Hergovich sollte “entsorgt” werden

An die Parteispitze richtete Kranzl daher die Frage:

Sagt nicht der SPÃ–-NÃ– Parteivorsitzende Sven Hergovich das Gleiche, die EVN (Energieversorgung NiederÃ¶sterreich) mÃ¶ge Ãœbergewinne an die NiederÃ¶sterreicher zurÃ¼ckzahlen? WÃ¤re das nicht eine ur-sozialdemokratische Forderung im Sinne einer gerechten Verteilung? Wo bitte liegt der Unterschied?

Wir erinnern uns: Offenbar sollte Hergovich durch einen Putsch womÃ¶glich aus der LÃ¶welstraÃŸe mit einem lukrativen Jobangebot “entsorgt” werden. Doch die angekÃ¼ndigte Kandidatur der SPÃ–-StaatssekretÃ¤rin Ulrike KÃ¶nigsberger-Ludwig gegen Hergovich endete – wie berichtet – in einer peinlichen Posse.Â

Schaden fÃ¼r die Partei

ParteiausschlÃ¼sse, so die Ex-SPÃ–-StaatssekretÃ¤rin Kranzl, hÃ¤tten noch nie etwas bewirkt, auÃŸer Schaden fÃ¼r die Partei selbst. Georg Dornauer sei in das eine oder andere FettnÃ¤pfchen getreten und hat negative mediale Aufmerksamkeit auf sich und die SPÃ– gezogen, keine Frage, das wÃ¤re alles andere als rÃ¼hmlich gewesen, aber er habe auch viel fÃ¼r die SPÃ– in Tirol bewirkt. Er wÃ¤re kritisch und manchmal auch unangenehm gewesen,Â â€žaber ist es nicht genau das, was Parteien brauchen? Menschen, die hinterfragen und nicht alles unisono absegnen, Meinungsvielfalt und viel mehr Diskurs?â€œ. Kranzl meinte weiter:Â

Wenn die SPÃ– als einst groÃŸe Partei nicht in der vÃ¶lligen Bedeutungslosigkeit verschwinden mÃ¶chte, dann wird sie ihren jetzigen Kurs gravierend Ã¤ndern mÃ¼ssen. VerstÃ¤rkte Kommunikation nach innen & auÃŸen unter BerÃ¼cksichtigung der Meinungsvielfalt statt Parteiausschluss wÃ¤re besser. Ein gut gemeinter Rat von mir.



