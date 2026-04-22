GroÃŸe Reformen, kleine Wirkung: Wiederkehrs PlÃ¤ne verfehlen Probleme im Bildungssystem

Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat mit dem â€žPlan Zukunftâ€œ einen umfassenden Umbau des Ã¶sterreichischen Schulsystems angekÃ¼ndigt, der jedoch echte LÃ¶sungen vermissen lÃ¤sst.

Widerkehr verspricht zahlreiche Neuerungen

Das Vorhaben zielt auf sechs Jahre Volksschule, neue FÃ¤cher wie Demokratiebildung, KI-Kompetenzen und Wirtschaft sowie eine mittlere ReifeprÃ¼fung ab. Der Plan, der auf einer BÃ¼rgerumfrage mit Ã¼ber 46.000 Teilnehmern basiert, soll lebende LehrplÃ¤ne einfÃ¼hren, traditionelle Inhalte kÃ¼rzen und Schulen autonomer machen, um SchÃ¼ler besser auf reale Lebensherausforderungen vorzubereiten â€“ weg vom Auswendiglernen hin zu ProblemlÃ¶sung und AnpassungsfÃ¤higkeit. Wiederkehr kritisierte das aktuelle System als veraltet und verspricht eine rasche Umsetzung, inklusive einer ZusammenfÃ¼hrung der PÃ¤dagogenausbildung in â€žSchools of Educationâ€œ.

FPÃ– Ã¼bt scharfe Kritik

Was sich gut anhÃ¶rt, ist jedoch lediglich ein â€žrealitÃ¤tsfernes Konzept ohne konkrete LÃ¶sungen fÃ¼r die drÃ¤ngenden Probleme im Ã¶sterreichischen Bildungssystemâ€œ â€“ das meint zumindest die FPÃ–. Bildungssprecher Hermann BrÃ¼ckl sieht darin nur â€žeine weitere PR-Show, die das vollstÃ¤ndige Versagen bei den tatsÃ¤chlichen Problemen im Ã¶sterreichischen Bildungssystem kaschieren sollâ€œ. Anstatt endlich die drÃ¤ngenden Herausforderungen an unseren Schulen konsequent anzugehen, habe der Minister ein Konzept prÃ¤sentiert, das mehr Fragen aufwerfe, als es beantworte.

Fragen zur bisherigen Leistung

BrÃ¼ckl fragt sich: â€žWas hat Neos-Bildungsminister Wiederkehr seit seiner Grundsatzrede zum â€šPlan Zâ€˜ am 13. November 2025 bis zur heutigen PrÃ¤sentation tatsÃ¤chlich geleistet â€“ abgesehen von einer Vielzahl an PR-Terminen in eigener Sache?â€œ Was nun als groÃŸe Reformstrategie verkauft werde, entpuppe sich bei genauer Betrachtung â€žeinmal mehr als Sammlung wohlklingender AbsichtserklÃ¤rungen ohne klare Umsetzungsstrategieâ€œ, so die Kritik des freiheitlichen Abgeordneten. â€žDieser Plan steht nicht fÃ¼r Zukunft, sondern fÃ¼r Zentralismus, Leistungsabbau und einen schleichenden Verlust an BildungsqualitÃ¤t fÃ¼r unsere SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼lerâ€œ, betonte er. Er vermisst konkrete Antworten:

Der Minister spricht von Visionen, Beteiligungsprozessen und internationalen SpitzenplÃ¤tzen, verkennt aber die tatsÃ¤chliche Lage in unseren Klassenzimmern. WÃ¤hrend tausende Lehrer tÃ¤glich mit massiven Disziplinproblemen, wachsender Gewalt und mangelnden Deutschkenntnissen vieler SchÃ¼ler konfrontiert sind, bleibt der â€žPlan Zukunftâ€œ die Antwort auf diese Herausforderungen schuldig.

Forderung nach konkreten MaÃŸnahmen

Auch mit den Schwerpunkten des Wiederkehr-Plans ist BrÃ¼ckl nicht zufrieden:

Ã–sterreichs Bildungssystem braucht kein weiteres Strategiepapier und auch keine politische Inszenierung, sondern konkrete MaÃŸnahmen. WÃ¤hrend ideologische Projekte und neue Strukturen im Mittelpunkt stehen, werden die Kernprobleme weiterhin ausgeblendet. Ohne verpflichtende Deutschkenntnisse vor Schuleintritt, ohne konsequente Durchsetzung von Disziplin und ohne RÃ¼ckkehr zu einem klaren Leistungsprinzip wird sich die Situation nicht verbessern.