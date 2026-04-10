Initiator Friedrich Kinzlbauer (l.), FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz und die freiheitliche Seniorensprecherin Andrea Michaela Schartel stellten das neue â€žPensionisten-Volksbegehrenâ€œ vor.

Foto: Andreas Ruttinger / FPÃ–

FPÃ–

10. April 2026 / 13:21 Uhr

Pensionisten-Volksbegehren als â€žNotwehr gegen DemÃ¼tigung der Ã¤lteren Generationâ€œ

Faire Pensionen, ein Recht auf ein analoges Leben und eine verbesserte Gesundheits- und Pflegeversorgung fordern die Freiheitlichen: Im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien stellte die FPÃ– gemeinsam mit dem Initiator Friedrich Kinzlbauer am heutigen Freitag das â€žPensionisten-Volksbegehrenâ€œ vor.

Lebensleistungsvertrag gilt nicht mehr

GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz kritisierte dabei scharf die aktuelle Politik und sprach von einem grundlegenden Vertrauensbruch gegenÃ¼ber der Ã¤lteren Generation. â€žDer Lebensleistungsvertrag wurde gebrochen. Man hat unseren Eltern und GroÃŸeltern erzÃ¤hlt: Steh frÃ¼h auf, geh fleiÃŸig in die Arbeit, zahl brav deine Steuern und deine SozialversicherungsbeitrÃ¤ge und dann wird im Alter gut fÃ¼r dich gesorgt. Das war ein Vertragâ€œ, so Schnedlitz. Heute sei dieser Vertrag jedoch in der RealitÃ¤t so nicht mehr existent.

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Wer arbeitet, ist der Dumme

Besonders deutlich wurde Schnedlitz beim Vergleich zwischen Pensionisten und Migranten. Wer illegal Ã¼ber die Grenze hereinkomme, keinen Tag und keinen Cent ins System einbezahle, der bekomme ab dem ersten Tag Vollversorgung, Taschengeld und medizinische Betreuung ohne Wartezeit, erklÃ¤rte er. Gleichzeitig mÃ¼ssten Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet hÃ¤tten, oft lange auf medizinische Eingriffe warten.

Steigende Belastungen fÃ¼r Pensionisten

Der Initiator des Volksbegehrens, Friedrich Kinzlbauer, begrÃ¼ndete das Volksbegehren unter anderem mit steigenden Belastungen fÃ¼r Pensionisten. Die Regierung habe eine Belastung dahingehend herbeigefÃ¼hrt, und zwar primÃ¤r bei den Pensionisten, indem man 0,9 Prozent Krankenversicherungsbeitrag sofort fÃ¼r die Pensionisten geschaffen habe, sagte er. Kritik Ã¼bte er auch an der Verwendung Ã¶ffentlicher Mittel und sprach von einer â€žmassiven Verschwendung von Steuergeld im Asylbereichâ€œ.

Pensionisten nur noch als Kostenfaktor gesehen

Auch die freiheitliche Seniorensprecherin Andrea Michaela Schartel betonte die Bedeutung des Anliegens und verwies auf den gesellschaftlichen Umgang mit Ã¤lteren Menschen. â€žWas mir jetzt in letzter Zeit sehr negativ aufgefallen ist, ist, dass bei uns in Ã–sterreich zurzeit Ã¼ber Pensionisten nur mehr als Kostenfaktor gesprochen wirdâ€œ, erklÃ¤rte sie. Besonders wichtig sei ihr das geforderte Recht auf ein analoges Leben, da viele Ã¤ltere Menschen mit digitaler Technik Ã¼berfordert seien.

Das Volksbegehren basiert auf drei zentralen SÃ¤ulen: faire Pensionen ohne KÃ¼rzungen, die MÃ¶glichkeit, weiterhin ohne digitale ZwÃ¤nge am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sowie eine umfassende Gesundheits- und Pflegeversorgung ohne lange Wartezeiten. AbschlieÃŸend rief Schnedlitz zur UnterstÃ¼tzung auf und betonte: â€žDie Grenze des ErtrÃ¤glichen ist lÃ¤ngst Ã¼berschritten.â€œ

Alle Informationen zum Volksbegehren gibt es auf www.pensionisten-volksbegehren.at.

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