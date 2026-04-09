Harald Ofner

Der frÃ¼here Justizminister Harald Ofner verstarb gestern im 94. Lebensjahr.

Foto: Franz Johann Morgenbesser / Wikimedia CC BY-SA 2.0

FPÃ–

9. April 2026 / 10:20 Uhr

Ex-Justizminister verstorben: Kickl wÃ¼rdigt Harald Ofner als Patrioten mit RÃ¼ckgrat

Mit groÃŸer Trauer und tiefem Respekt reagierte FPÃ–-Chef Herbert Kickl auf die Nachricht gestern, Mittwoch, vom Ableben des langjÃ¤hrigen freiheitlichen Politikers und ehemaligen Justizministers Dr. Harald Ofner. Er wurde 94 Jahre alt.

â€žMit Harald Ofner verlieren wir einen Mann mit Ecken, Kanten und vor allem einem unzerbrechlichen RÃ¼ckgrat. In einer Zeit, in der politische Beliebigkeit und charakterlose Anpassung zur Norm geworden sind, verkÃ¶rperte er das genaue Gegenteil: Standhaftigkeit, Prinzipientreue und einen unerschÃ¼tterlichen politischen Anstandâ€œ, so Kickl.

Tiefes VerstÃ¤ndnis fÃ¼r den Rechtsstaat

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Ofner war von 1983 bis 1987 Justizminister. Als solcher habe er MaÃŸstÃ¤be fÃ¼r eine Politik von Recht und Ordnung gesetzt. Sein Wirken sei getragen gewesen von einem tiefen VerstÃ¤ndnis fÃ¼r den Rechtsstaat und dem Willen, diesen gegen alle Angriffe zu verteidigen, schrieb Kickl in einer Aussendung, in der er auch der Familie und den WeggefÃ¤hrten sein tiefes MitgefÃ¼hl aussprach: 

Unser aufrichtiges Beileid gilt seinen AngehÃ¶rigen. Wir werden Dr. Harald Ofner stets ein ehrendes Andenken bewahren und sein politisches VermÃ¤chtnis als Auftrag verstehen, den Kampf fÃ¼r unsere Heimat mit derselben Konsequenz und Leidenschaft fortzufÃ¼hren.

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