Erbe von Wiederkehrs Bildungspolitik: Lehrermangel in Wien bleibt akut

Der Lehrermangel in Wien bleibt akut, insbesondere vor dem Schulstart an den Pflichtschulen: Demnach fehlen kurz vor oder zu Beginn des Schuljahres noch hunderte LehrkrÃ¤fte, vor allem an Volksschulen sowie in den FÃ¤chern Deutsch und Sport â€“ besonders fÃ¼r MÃ¤dchen â€“ und in der sonderpÃ¤dagogischen Betreuung. Die Bildungsdirektion Wien muss deshalb zusÃ¤tzliche AnwerbemaÃŸnahmen und Bewerbungsfenster im Sommer aktivieren, weil die regulÃ¤ren Versetzungen und Neueinstellungen den Bedarf nicht decken.

Wiederkehr maÃŸgeblich verantwortlich

Die Freiheitlichen sehen darin ein â€žhausgemachtes Problemâ€œ und das â€žbildungspolitische Erbeâ€œ des ehemaligen pinken Bildungsstadtrats Christoph Wiederkehr: Die tatsÃ¤chlichen Herausforderungen im Ã¶sterreichischen Bildungssystem wÃ¼rden nicht im Bereich von PR-Auftritten oder medial inszenierten AnkÃ¼ndigungen liegen, sondern zeigten sich tÃ¤glich in den Klassenzimmern, sagte FPÃ–-Bildungssprecher Hermann BrÃ¼ckl. Die daraus resultierenden Probleme seien von Wiederkehr maÃŸgeblich mitverursacht worden:

Er war schlieÃŸlich fÃ¼nf Jahre Bildungsstadtrat in Wien. Dort erleben wir heute die RealitÃ¤t an den Schulen mit einem massiven Lehrermangel, zunehmenden Sprachdefiziten bei SchÃ¼lern sowie einem System, das seine Kernaufgabe â€“ die Vermittlung von Grundkompetenzen â€“ immer weniger erfÃ¼llen kann.

Strukturproblem statt kurzfristiger Engpass

Prognosen der Statistik Austria zeigen, wie dramatisch die Situation ist: Zum Schuljahr 2029/2030 wird ein deutlicher Anstieg der SchÃ¼lerzahlen erwartet, wÃ¤hrend gleichzeitig die Pensionierungswelle von LehrkrÃ¤ften ihren HÃ¶hepunkt erreicht. â€žDamit mÃ¼sste fÃ¼r den zustÃ¤ndigen Minister lÃ¤ngst klar sein, dass der Lehrermangel kein kurzfristiges PhÃ¤nomen ist, sondern ein strukturelles Problemâ€œ, merkte BrÃ¼ckl an.

Statt jedoch realistische und nachhaltige LÃ¶sungen zur Attraktivierung des Lehrerberufs vorzulegen, reihe man ein AnkÃ¼ndigungsprojekt an das nÃ¤chste. Wiederkehr habe kÃ¼rzlich wieder versucht, seinen â€žPlan Zâ€œ der BevÃ¶lkerung schmackhaft zu machen, aber ein Plan B zur LÃ¶sung des akuten Lehrermangels â€žwÃ¤re der bessere Zugang fÃ¼r ein zukunftsfittes Ã¶sterreichisches Bildungssystemâ€œ, erklÃ¤rte BrÃ¼ckl.

Forderung nach Reformen im Bildungssystem

FÃ¼r den freiheitlichen Abgeordneten ist klar: â€žAnstelle immer neuer Leuchtturmprojekte, die an der LebensrealitÃ¤t der Lehrer vorbeigehen, braucht es eine grundlegende Attraktivierung des Berufs.â€œ Das bedeute bessere Arbeitsbedingungen, eine spÃ¼rbare Entlastung von BÃ¼rokratie und eine klare Fokussierung auf die Vermittlung von Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen.

Ebenso notwendig sei es, â€ždurch eine konsequente Integrations- und Sprachpolitik die Herausforderungen in den Klassenzimmern zu reduzieren, damit Unterricht Ã¼berhaupt wieder in geordnetem Rahmen stattfinden kannâ€œ. FÃ¼r die Bildungspolitik der letzten Jahre sei es jedoch bezeichnend, dass man lieber an Symptomen herumdoktere, anstatt die Ursachen konsequent zu bekÃ¤mpfen, kritisierte BrÃ¼ckl. Die â€žVielzahl an AnkÃ¼ndigungen von Neos-Minister Wiederkehrâ€œ wÃ¼rden daher â€žreine SymptombekÃ¤mpfungâ€œ bleiben und â€ždas Problem des Lehrermangels nicht lÃ¶senâ€œ.