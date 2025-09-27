Herbert Kickl (re.) bleibt Bundesparteiobmann der FPÖ.

Foto: unzensuriert.at

FPÖ

27. September 2025 / 14:59 Uhr

Herbert Kickl mit Rekordergebnis als FPÖ-Obmann wiedergewählt

Einen „Volkskanzler für das Volk und nicht für die Lobbyisten in Brüssel“ wünschte sich FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker mit Blick auf die Wahl des neuen blauen Parteiobmanns – und richtete seine Worte direkt an Herbert Kickl. Dieser konnte sich über das Vertrauen der 850 Delegierten des heurigen Bundesparteitags in Salzburg freuen und bleibt der alte und neue Obmann der FPÖ: 96,94 Prozent stimmten für ihn.

Unter Kickl geht Erfolgskurs weiter

Unter Kickl hat die FPÖ einen beispiellosen Aufschwung erlebt, führt in allen Umfragen klar und setzt ihren Erfolgskurs ungebremst fort. Dass es weder einen Gegenkandidaten noch eine nennenswerte Anzahl von Gegenstimmen gab, war kaum überraschend. Aus allen Landesgruppen kam Rückenwind: „Der blaue Zug fährt mit einer Geschwindigkeit, mit der alle anderen überfordert sind“, hatte Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek vor dem Wahlgang formuliert. Eine „unglaubliche Bodenhaftung und Bodenständigkeit“ attestierte der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek dem wiedergewählten Obmann – Eigenschaften, die sich für Kickl ausgezahlt hatten.

Als stellvertretende Vorsitzende wurden Manfred Haimbuchner, Erwin Angerer, Mario Kunasek, Udo Landbauer, Marlene Svazek und Harald Stefan gewählt. Reinhard Bösch wurde zum Bürgeranwalt ernannt, Anneliese Kitzmüller zu dessen Stellvertreterin.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

27.

Sep

14:59 Uhr
27. September 2025

Herbert Kickl mit Rekordergebnis als FPÖ-Obmann wiedergewählt

27. September 2025

Kickl zeigt sich kämpferisch: “FPÖ ist größer, geschlossener und entschlossener denn je”

27. September 2025

FPÖ-Parteitag startet mit erfolglosen linken Störaktionen

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.