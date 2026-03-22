â€žDer Wind hat sich gedrehtâ€œ: Kickl glaubt an Sieg der Patrioten in Europa

Bei einer Konferenz in Budapest rechnete FPÃ–-Chef Herbert Kickl mit dem falschen Weg in Europa ab und lobte Ungarns MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n fÃ¼r seinen leidenschaftlichen Kampf fÃ¼r die echten europÃ¤ischen Werte.

Ungarn als unbeugsamer Fels

Ungarn – so Kickl bei der CPAC 2026 gestern, Samstag, wo sich die konservativen Politiker der Welt trafen – gebe sein eigenes Land nicht preis, sondern kÃ¤mpfe mit voller Leidenschaft fÃ¼r seine Selbstbestimmung. Ungarn sei ein unbeugsamer Fels der echten europÃ¤ischen Werte. Und an ihm zerbreche die Brandung der zerstÃ¶rerischen Wokness, der gefÃ¤hrliche Multikulturalismus und des alles zersetzenden Globalismus, der aus BrÃ¼ssel dagegen anrolle.

Viele Regierungen hÃ¤tten lÃ¤ngst vor diesem linken Ungeist kapituliert, dienten sich dem an, trieben ihn voran und wÃ¼rden dabei den schlimmsten Verrat an den Interessen und WÃ¼nschen ihrer eigenen BevÃ¶lkerung begehen.

OrbÃ¡n lÃ¤sst sich nicht zum Bittsteller degradieren

Viktor Orban schlage einen anderen Weg ein, er wehre sich gegen die Zersetzung und gegen den Verfall und er tue das mit groÃŸem Erfolg. Er schÃ¼tze seine Grenzen, er stÃ¤rke die Familien, er bewahre die IdentitÃ¤t, er mache sich fÃ¼r den Frieden stark – und er lasse sich von niemandem zum Bittsteller oder zum BefehlsempfÃ¤nger degradieren.

Europa zerstÃ¶rt sich von innen heraus selbst

Kickl zeigte sich davon Ã¼berzeugt, dass in Europa der â€žWind of Changeâ€œ wehe. Die patriotischen KrÃ¤fte mÃ¼ssten nur noch die Segel richtig setzen. Denn Europa zerstÃ¶re sich von innen heraus selbst, indem es die nationalen IdentitÃ¤ten und die Geschlechter auflÃ¶se, indem sie die Bedeutung von Grenzen relativiere, indem sie die Masseneinwanderung nicht als Problem definiere, sondern als politisches Ziel. Und indem sie Multikulturalismus als Idealzustand verklÃ¤re.

Asyl bedeutet nicht Heimatrecht in unseren VaterlÃ¤ndern

Asyl bedeute Schutz vor persÃ¶nlicher Verfolgung. Aber auf Zeit und im nÃ¤chstgelegenen, sicheren Land. Asyl bedeute nicht das Recht auf Migration nach Belieben und ein Heimatrecht fÃ¼r jeden Menschen auf diesem Globus â€žausgerechnet in unseren VaterlÃ¤ndernâ€œ. Es sei auch nicht human, wenn Millionen Menschen auf tausenden Kilometern auf eine gefÃ¤hrliche Reise geschickt wÃ¼rden, wenn Schlepperbanden Milliarden kassieren, wenn europÃ¤ische Sozialsysteme so Ã¼berfordert wÃ¼rden, dass sie die eigene BevÃ¶lkerung nicht mehr absichern kÃ¶nnten, wenn die KriminalitÃ¤t explodiere und wenn mit unserem Steuergeld Parallel- und Gegengesellschaften finanziert wÃ¼rden, â€žin denen unsere Werte verachtet und bekÃ¤mpft werdenâ€œ. Das habe mit HumanitÃ¤t nichts zu tun.

Auf der Facebook-Seite von Herbert Kickl finden Sie die komplette Rede des FPÃ–-Chefs bei der Conservative Political Conference (CPAC) in Budapest:Â