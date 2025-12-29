Kickl zum Jahresabschluss: Geradliniger und konsequenter Weg zahlt sich aus

Die FPÖ ist im APA-Wahltrend stärker als ÖVP und SPÖ zusammen: 37,4 Prozent weist der APA-Wahltrend für die Blauen aus – und 36,9 Prozent für Sozialdemokraten und Volkspartei gemeinsam. Das freut FPÖ-Obmann Herbert Kickl, der sich am heutigen Montag auf Facebook zu Wort meldete.

Es gibt noch viel zu tun

Kickl zeigte sich demütig:

Das, was wir gemeinsam erreicht haben, ist nicht selbstverständlich – es ist der Erfolg von uns allen.

Die „hervorragenden Umfragewerte“ würden zwar zeigen, dass sich der „geradlinige und konsequente Weg“ der FPÖ auszahle. Doch eines dürfe man laut dem freiheitlichen Parteichef dabei nicht vergessen: „Es sind nur Umfragewerte … es gibt noch viel zu tun“, mahnte er.

Widerstand gegen Ampel-Versagen

Er wolle nicht zusehen, wie die Verlierer-Ampel das Land gegen die Wand fahre – „Wir werden dagegenhalten, weil wir Österreich lieben.“ Dann richtet er sich direkt an seine Anhänger und zeigt sich für die Zukunft optimistisch:

Ich hoffe, ihr könnt das Jahr gemütlich im Kreise eurer Liebsten ausklingen lassen, auch wenn es für viele Menschen ein forderndes Jahr 2025 war. Wir werden als stärkste Oppositionskraft alles Erdenkliche unternehmen, damit es in Österreich wieder bergauf geht. Spätestens mit einer freiheitlichen Volkskanzlerschaft werden wir das gemeinsam erreichen.

Neujahrstreffen 2026 in Klagenfurt

„Wir sehen uns am 17. Jänner beim Neujahrstreffen in Klagenfurt“, so Kickl abschließend. Dabei handelt es sich um den traditionellen Jahresauftakt der Freiheitlichen, der diesmal in der Kärntner Landeshauptstadt stattfindet – und bei dem Kickl diesmal wohl interessante Neuigkeiten zu verkünden hat.

